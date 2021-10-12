С начала года задокументировано около тысячи попыток подкупа охранников границы.

Чаще всего в этом году граждане предлагали пограничникам неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение государственной границы без установления приложения "Вдома" или без прохождения самоизоляции.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

Отмечается, что с начала года задокументировано 1 тыс. попыток подкупа охранников границы. Общая сумма предложенных правоохранителям средств составила 1,5 млн гривен в национальной и иностранной валюте.

"Чаще всего в этом году, а это около 500 случаев, взяткодатели предлагали неправомерную выгоду за беспрепятственное пересечение государственной границы без установки приложения "Вдома" или без прохождения самоизоляции. Также зафиксировано более 200 попыток предложения сотрудникам Госпогранслужбы взяток за пропуск через границу без отрицательного ПЦР-теста или страхового медицинского сертификата, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19. В основном такие правонарушения имели место в пунктах пропуска на границе со странами ЕС и Беларусью", - говорится в сообщении.

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Другие случаи попыток подкупа пограничников, как добавили в ГПСУ, были связаны с предложением "пересмотреть" решение сотрудников Госпогранслужбы относительно отказа во въезде в Украину. Такие случаи имели место обычно в пунктах пропуска "Борисполь", "Одесса - авиа".

"К примеру иностранец, гражданин РФ, чтобы пограничники отменили решение об отказе во въезде в Украину его и брата в аэропорту "Борисполь" предлагал пограничнику 1000 долларов США. Также почти ежедневно фиксируются предложения неправомерной выгоды пограничникам в КПВВ на линии разграничения и на адмінмежі с Крымом. Например, в контрольном пункте въезда-выезда "Новотроицкое" наш земляк 1996 года рождения, направляясь на временно оккупированную территорию, предложил пограничнику взятку в размере 1900 долларов США за его беспрепятственный пропуск через линию разграничения с большой суммой средств", - рассказали в службе.

В результате досудебных расследований, проведенных по сообщениям внутренней безопасности Госпогранслужбы, преимущественно по получению и даче взяток, судами привлечено к ответственности 40 человек. Обвинительные приговоры получили 21 пограничник и 19 гражданских лиц.

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Автор: Леся Лещенко