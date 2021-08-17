В этом году на мероприятии работают около 2 тысяч предпринимателей и мастеров.

Крупнейшее в Украине и наиболее известное за ее пределами ярмарочно-выставочное мероприятие Национальная Сорочинская ярмарка начала сегодня свою работу в селе Великие Сорочинцы Миргородского района и будет работать до 22 августа включительно.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН.

После годичного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, организаторы мероприятия стремились сохранить 20-летние традиции ярмарки и предложить новации, подарки и сюрпризы, чтобы было интересно всем.

По их данным, в этом году на мероприятии работают около 2 тысяч предпринимателей и мастеров. Представлены лучшие украинские производители меда и вина. Снова приедут белорусские производители трикотажа и натуральных тканей из льна.

"Свои работы на ярмарке представляют около 400 мастеров всех видов народных промыслов из разных областей Украины (полтавская вышивка, куклопроизводство, живопись, опишнянская керамика, изделия из дерева, кожи, керамики, "декупаж", соломоплетение)", - информируют организаторы.

Традиционно на ярмарке пройдет фестиваль-конкурс украинской свадьбы, праздник сала, клецки, меда и пива, День именинника. В третий раз на ярмарке состоится пленэр художников со всей Украины, которые будут рисовать картины на гоголевскую тематику.

Впервые в этом году на Сорочинской ярмарке ежедневно на главной сцене в 22:00 будет проходить кавер-шоу "Диско 90-х". Также на ярмарке пройдет встреча байкеров, открытый турнир по вольной борьбе.

В рамках мероприятия будет проходить фестиваль народного и детского творчества.

Также каждый вечер на сцене ярмарки будут выступать звезды отечественной эстрады.

Относительно цен, то они не отличаются от прошлогодних: магнит на холодильник можно купить за 15 грн, кувшин из глины – 190 грн, вышиванки – от 750 грн, а женские красные бусы – 50 грн.

Подняться на арку и посмотреть на ярмарку или зайти в етнодом стоит 20 грн.

Из-за жары посетители ярмарки постоянно утоляют жажду. В частности, лимонад здесь стоит от 20 грн за стакан, пиво – от 25-35 грн.

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Автор: Олег Булашев