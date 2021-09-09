В 2020 году Украина была первой по количеству туристов, посещающих египетские курорты и туристические места.

В Египте появилась украиноязычная "горячая линия" для туристов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал во время онлайн-брифинга.

"В Египте мы поработали с местными властями, поскольку Египет очень популярное направление среди украинских туристов. И уже с 1 сентября украинские туристы в Египте получили доступ к горячей линии помощи и туристического сопровождения на украинском языке. Ее номер 196-54. Это номер телефона, по которому в Египте вы можете на родном, понятном языке получить все необходимые консультации относительно вашего отдыха", – сказал Кулеба.

Как сообщал УНИАН, в июле стало известно, что в Египте может появиться "горячая линия" для помощи украинским туристам. "Горячая линия" призвана помогать в экстренных случаях, в частности в случае необходимости госпитализации или лечения от COVID-19.

Читайте такжеЕсть ли жизнь на Марсе. 10 причин срочно собрать чемоданы в египетский Марса-АламВ 2020 году Украина была первой по количеству туристов, посещающих египетские курорты и туристические места (727 тыс.). В 2019 году наше государство заняло второе место по количеству иностранных туристов в Египте (1,49 млн).

С июля 2021 года в Египте ослабили коронавирусные ограничения, разрешив работу театров, концертных залов, парков развлечений, казино, ночных клубов и дискотек.

Автор: Виталий Саенко