Безопаснее, чем в кинотеатре: в Париже устроили показ фильмов на берегу Сены (видео)

Часть зрителей разместили на шезлонгах на песке, а остальных – на электролодках.

Альтернативу обычным кинотеатрам на фоне пандемии придумали в Париже. Там решили устроить показ фильмов на берегу Сены – главной реки французской столицы.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается, что часть зрителей разместили на шезлонгах на песке, а остальных – на электролодках. Чтобы лучше было слышно, всем раздали наушники.

Посетители в восторге от плавучего кинотеатра. Говорят – чувствуют себя безопаснее, чем в закрытом помещении. Кроме того, в таких кинотеатрах проще соблюдать дистанцию и можно снимать маску, если очень жарко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Украине кинотеатры заработали со 2 июля.

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