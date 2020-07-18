Украинцев предупредили об угрозе закрытия турецких курортов из-за россиян

Сейчас поездки в Турцию для граждан Украины не предусматривают обязательного карантина либо сдачи теста на коронавирус.

Курорты Турции в связи с эпидемией коронавируса могут вновь попасть в "красную зону" для туристов из Украины - это связано с тем, что с 1 августа там ожидается наплыв россиян.

Об этом рассказала соучредитель украинского национального туроператора Елена Бойко в эфире телеканала "Украина 24".

Комментируя ситуацию з государствами, куда имеют доступ украинские туристы, Бойко сказала:

Читайте такжеВ Минздраве назвали условие для открытия границ ЕС для Украины

"Из хорошего – Албанию вынесли из "красной зоны" и внесли в "зеленую". Людям, которые прибывают обратно, не надо делать тесты по возвращении. Исконно любимая Черногория тоже не нуждается в тестах при въезде туда. Надеемся, что что-то откроется еще. Однако Турция войдет в середине августа в "красную зону". Это моё личное мнение, потому что с 1 августа на турецкие курорты разрешен въезд российским гражданам, а там эпидемическая ситуация одна из худших в мире".

Как известно, украинские туристы, которые возвращаются из государств "красной" зоны должны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Как сообщал УНИАН, ранее Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон для Украины.

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.