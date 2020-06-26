Украинцам могут разрешить въезд в Евросоюз с начала июля - СМИ

Въезд в ЕС могут разрешить гражданам 54 стран, в том числе Украины.

Гражданам Украины с начала июля могут разрешить въезд в страны Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на телеканал Euronews, по крайней мере в одном из проектов решений об открытие внешних границ ЕС Украина есть в списке стран.

При этом издание не публикует полный текст документа, но перечисляет полный список стран, которые предлагают включить в "белый список" от начала июля. Документ, по которому идет дискуссия между государствами-членами ЕС, предоставил изданию источник в дипломатических кругах.

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В этом списке – 54 страны. Украина указана в их числе.

Из других европейских стран вне ЕС въезд предлагается открыть гражданам и жителям Андорры, Черногории, Сербии, Боснии, Албании, Грузии. Примечательно, что Молдову и Армению в список не внесли.

Пока нет уверенности, что список будет утвержден в данном виде. "Источники сомневаются в открытии границ от уже с 1 июля и говорят, что согласие (между членами ЕС) не будет достигнуто вовремя", - говорится в публикации.

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Также нельзя исключить, что список – если документ является аутентичным - был составлен по устаревшим данным, до начала новой вспышки эпидемии.

Как сообщал УНИАН, вчера Кабмин своим решением разрешил прекратить режим самоизоляции или обсервации иностранцам, которые въехали на территорию Украины, если они будут иметь отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанный после пересечения государственной границы.

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