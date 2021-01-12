Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прогнозирует, что с наступлением туристического сезона больше стран откроют свои границы для украинцев.
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Об этом глава МИД сказал в эфире программы "Завтрак с 1+1".
«Страны ЕС сейчас, к сожалению, отделены от нас «ковидным занавесом», но, если у вас действительно есть основания для долгосрочного пребывания на территории Европейского Союза, вы можете въехать. Но сейчас приближается туристический сезон, и я думаю, что мы будем наблюдать волну открытия новых стран», - сказал Кулеба.
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