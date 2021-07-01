В ЕС признаны не все вакцины от COVID-19.

Европейский союз разрешил своим гражданам свободно путешествовать при наличии двух прививок от коронавируса. Полностью вакцинированные украинцы также могут получить COVID-сертификат.

Корреспондент ТСН проверила, можно ли въехать в страны ЕС с украинским сертификатом вакцинации.

Перед тем как планировать путешествие журналистка получила две вакцины от COVID-19, что указано в сертификате вакцинации. Первая прививка AstraZeneca производства Индии, а вторая – корейская AstraZeneca, но в сертификате было указано только общее название препарата, а не региональное от производителя. При этом на руках был свежий отрицательным ПЦР-тест.

Несмотря на то, что ЕС признает прививки AstraZeneca европейского производства, девушку пропустили на рейс до Парижа. Во время полета пассажиры заполнили декларацию о причине визита во Францию, но в дальнейшем ее никто не спрашивал.

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По прибытию во французскую столицу при прохождении паспортного контроля спросили лишь о наличии отрицательного ПЦР-тесте на COVID-19.

Девушка рекомендовала украинцам, которые вакцинировались AstraZeneca и планируют лететь в страны ЕС, указывать в сертификате вакцинации общее название препарата.

Вакцинация от коронавируса в Украине

24 февраля в Украине началась кампания по вакцинации. Прививки начали делать именно вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови. В конце марта Индия приостановила экспорт вакцины CoviShield из-за высокого внутреннего спроса.

9 июня Европейский парламент окончательно дал "зеленый свет" внедрению цифровых COVID-сертификатов для путешествий в условиях пандемии.

С 1 июля 2021 года в Украине запустили бета-тестирование COVID-сертификатов в "Дії". В украинском правительстве обещают унифицировать украинские сертификаты с европейскими, чтобы в будущем сделать путешествия в ЕС доступными для украинцев.

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Автор: Анастасия Горбачева