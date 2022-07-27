Китай частично ослабил пограничный режим, который, тем не менее, до сих пор остается самым жестким в мире.

Международный аэропорт Пекин-Дасин, являющийся крупнейшим аэропортом мира, возобновляет прямые пассажирские авиарейсы из-за рубежа впервые более чем за два года пандемии коронавируса.

Об этом сообщает Bloomberg.

Это стало возможным после того, как Китай частично ослабил пограничный режим, который, тем не менее, до сих пор остается самым жестким в мире.

В частности, 26 июля 2022 года данные VariFlight показали 94 международных рейса в/из Китая по сравнению с 2883 в тот же день в 2019 году.

Отметим, управление гражданской авиации Китая запретило прямые рейсы в Пекин из-за границы в начале 2020 года. С тех пор любой, кто направлялся в столицу, должен был сначала приземлиться в одном из предварительно утвержденных городов, где им нужно будет пройти карантин, прежде чем отправиться дальше.

Ранее в этом месяце авиационный регулятор заявил, что постепенно возобновляет международные коммерческие рейсы и продолжит наращивать переговоры с некоторыми странами для увеличения объема услуг.

Впрочем, как отмечает издание, даже с учетом ослабления правил карантина Китай остается изолированным от внешнего мира, где уже все адаптировались к сосуществованию с коронавирусом. Даже сейчас все, кто хотят поехать в Китай, сталкиваются со списком требований, включая необходимость проходить недельный карантин, и возможных сбоев, а потенциальное увеличение числа прибывающих рейсов сдерживается правилом, которое ограничивает авиакомпании только одним международным рейсом в неделю, а также ограничениями пассажиров и возможностью приостановки.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, в каких аэропортах мира этим летом самые большие задержки рейсов.