Между пассажирами самолета, летевшего из Турции в Запорожье, произошла драка.
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Конфликт на утреннем рейсе Анталия-Запорожье начался почти сразу после взлета.
Причина драки неизвестна. У одной из участниц конфликта все лицо было в крови.
"Подрались две женщины. У одной на руках был годовалый малыш, она разбила голову второй девушке, которая моложе. Стюарт силой держал пострадавшую с разбитой головой, чтобы та не отвечала взаимностью. Потом их рассадили в разные места", - рассказывает свидетель событий.
В аэропорту самолет встретили медики и полицейские. Пассажиры были вынуждены задержаться на борту.
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