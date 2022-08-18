Вместо благодарности за подарок возлюбленный назвал свою подругу эгоисткой.

Женщина пожаловалась в соцсетях, что бойфренд назвал ее эгоисткой после того, как она заказала для них двоих поездку-сюрприз в Париж, чтобы отпраздновать День святого Валентина.

Об этом пишет The Independent.

Сообщается, что женщина купила для них авиабилеты в город любви, куда она "всегда хотела поехать". Однако ее бойфренд отреагировал на это совсем не так, как ожидалось, разозлившись, что она предварительно не обсудила с ним эту поездку.

"Я всегда хотела поехать в Париж и думалу, что это будут прекрасные выходные. Но он злится на меня за то, что я не обсудила это, и сказал, что это потому, что я "эгоистка" и у меня "синдром единственного ребенка", – пожаловалась она. – "Честно говоря, я сделала это не для того, чтобы продемонстировать свое превосходство или власть. Я просто хотела сделать что-то приятное. Я оплатила перелет/трансфер/гостиницу, так что я ничего от него не прошу".

Поделившись своим опытом на веб-сайте Mumsnet, женщина спросила других читателей, была ли она неправа и должна ли была посоветоваться со своим парнем по поводу поездки, а не удивлять его.

Некоторые пользователи встали на ее защиту, назвав ее партнера неблагодарным и предложив альтернативные варианты, чтобы максимально использовать бронирование.

"Ну, тогда ему не нужно ехать, не так ли? Вместо этого возьмите друга", – написал один человек.

"Он звучит чертовски жалким. Я был бы в восторге, если бы кто-то сделал это для меня", – добавил другой.

Одна женщина заявила, что ей следует просто уйти от парня.

Однако нашлись и те, кто также назвали ее эгоистичной, поскольку поездка была тем, чем хотела заниматься именно она.

"Однажды так же поступил со мной новый бойфренд, хотя пунктом назначения был не Париж, а куда-то еще, куда мне было неинтересно ехать. Я знаю, что это должно было стать приятным сюрпризом, но мне не нравилось, когда мне сообщали, когда и куда я собираюсь ехать, что мне нужно будет взять отгулы и особенно то, что я должна была радоваться этому", – говорится в одном из комментариев.

"Я думаю, что бронирование поездок-сюрпризов – это действительно то, что вы должны делать только тогда, когда вы знаете этого человека наизнанку и бронируете место, куда, как вы уверены, он давно хотел поехать", – говорится в другом комментарии.

"Честно говоря, уик-энд в честь Дня святого Валентина в Париже больше похож на подарок для тебя, чем на подарок для него", – добавил еще один из читателей.

Как сообщл УНИАН, ранее туриста оштрафовали почти на 2 тысячи долларов за "контрабанду" завтрака из McDonald's.