Летевший с Бали в Австралию турист не учел, что в пункте назначения действуют жесткие карантинные нормы из-за вспышки ящура в Индонезии.

Турист, путешествующий на самолете с Бали (Индонезия) в Австралию, совсем недавно отменившую все ковидные ограничения, был оштрафован примерно на 1874 доллара США за провоз в багаже двух бургеров из McDonald's.

Об этом пишет CNN Travel.

Сообщается, что после того, как службная собака унюхала у горе-туриста в багаже незадекларированные бургеры McMuffin с яйцом и говяжьими колбасками и круассан с ветчиной, которые обычно бывают в утреннем меню в ресторанах быстрого питания McDonald's, он был оштрафован на 2664 австралийских доллара.

Учитывая, что обычно один бургер McMuffin стоит около 2 долларов, а круассан в McDonald's обходится примерно в 1 доллар, путешественнику пришлось переплатить за завтрак колоссальную сумму. Более того, он даже не смог его съесть, ведь продукты забрали на проверку.

А все дело в том, что буквально за несколько дней до злосчастного полета австралийские власти ввели новые жесткие правила биобезопасности после того, как вспышка ящура в Индонезии распространилась на популярное среди австралийских туристов Бали.

Тогда же власти Австралии издали предприсание, в котором предупредили, что в аэропортах будут особенно тщательно проверять пассажиров, пребывающих в страну из Индонезии. В случае отказа от прохождения проверки или обнаружения "запрещенки" грозили штрафом или даже отказом во въезде, если нарушителем окажется иностранец.

Отметим, ящур относительно безвреден для человека, однако опасен для парнокопытных животных, в некоторых случаях он приводит к их смерти. Болезнь может переноситься живыми животными, в мясных и молочных продуктах, а также на одежде, обуви и даже багаже ​​людей, контактировавших с зараженными животными.

Как сообщал УНИАН, ранее в McDonald's огорчили украинцев известиями, что сеть ресторанов пока не планирует возобновлять работу в Украине в августе 2022 года.