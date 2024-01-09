Фил и Кейт из Брисбена купили два билета туда и обратно в Лондон за 4800 австралийских долларов на туристическом сайте.

Австралийская чета была вынуждена заплатить более 2500 фунтов стерлингов за перелет в Лондон после того, как они по ошибке использовали никнейм в одном из своих билетов на самолет. Об этом сообщает Nine Network.

Отмечается, что Фил и Кейт из Брисбена купили два билета туда и обратно в Лондон за 4800 австралийских долларов на туристическом сайте. Но когда они попытались сесть на самолет, их оттащили в сторону и сделали выговор, потому что Фил забронировал билет своей жены как "Кейт", а имя в ее паспорте написано "Кэтрин".

"Это была административная ошибка. Я думаю, что женился на Кейт в церкви, а не на Кэтрин", - сказал Фил.

Сначала авиакомпания сообщила паре, что они могут изменить бронирование за небольшую административную плату. Но за несколько минут до вылета агент по бронированию сказал, что им нужно будет отменить билет Кэтрин и купить новый на правильное имя за 4700 австралийских долларов.

"Они не успели — таковы были их соображения — оформить смену имени на билете. Но они успели продать нам новый билет", — сказал Фил, добавив, что чувствует себя обманутым из-за взимания платы.

Кэтрин добавила: "Я умоляла их по телефону: "пожалуйста, вы не можете этого делать". Это все наши отпускные деньги, которые мгновенно ушли".

В свою очередь в туристическом сервисе отметили, что это может соответствовать только правилам отмены, установленным авиакомпаниями.

"В этом случае изменения имени были запрещены, то есть единственным вариантом было отменить и повторно забронировать билет. Поскольку клиент уведомил нас о своей ошибке только в течение 3 часов после вылета рейса, это привело к дополнительным сборам авиакомпании, которых можно было бы избежать, если действовать раньше", – отметили представители турфирмы.

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