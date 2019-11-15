Австралийская авиакомпания осуществила беспосадочный перелет из Лондона в Сидней

Австралийская авиакомпания Qantas Airways совершила самый долгий беспосадочный перелет в истории коммерческой авиации.

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Перелет из Лондона в Сидней длился 19 часов 19 минут. Самолет Boeing 787–9 Dreamliner, вылетевший из лондонского аэропорта Хитроу 14 ноября в 6:00 по местному времени приземлился в Сиднее в 12:28 по местному времени 15 ноября, преодолев около 17 800 км и пролетев над территорией 11 государств, передает kommersant. После приземления в баках самолета осталось горючее еще на 1 час 45 минут полета.

Полет, приуроченный к началу празднований в честь 100-летия основания Qantas, стал вторым из трех экспериментальных перелетов, в ходе которых авиакомпания намерена изучить возможное влияние на пассажиров и экипаж столь длительного нахождения в воздухе.

Первый полет - из Нью-Йорка в Сидней - был на три минуты короче, чем сегодняшний. В обоих случаях на борту самолетов не было обычных пассажиров, летели лишь сотрудники Qantas, включая представителей руководства, и специалисты, занимавшиеся исследовательской работой, в общей сложности 50 человек. Участники этого перелета рассказали о том, что в пути застали два рассвета: один сразу после взлета, а второй уже над Индонезией.