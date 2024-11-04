Этот французский городок в Альпах сравнивают с Венецией из-за его средневековой архитектуры и живописных каналов.

Итальянская Венеция, несомненно, является одним из самых уникальных и очаровательных городов в мире. Однако эта жемчужина имеет свои недостатки – толпы туристов и высокие цены на еду, жилье и досуг.

Группа туристических агентов eShores назвала похожее направление для путешествий – во французских Альпах. Маленький городок Анси, раскинувшийся там, почему-то остается без внимания туристов, но от него так же захватывает дух, пишет Express.

Этот город предлагает такой же волшебный шарм у воды, как и итальянская Венеция. Но вам также откроется впечатляющая горная панорама, от которой перехватывает дух. Вы можете прогуляться по старому городу, а также вдоль кристально чистого озера. И вам не придется проталкиваться сквозь толпы туристов и опустошать свой кошелек во время путешествия в Анси.

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Эксперты советуют посетить впечатляющие каналы города и еженедельные рынки, где местные ремесленники демонстрируют традиционные савойские ремесла и деликатесы.

Отели в Анси намного дешевле, по сравнению с Венецией. Вы можете остановиться там примерно за 30-40 фунтов за ночь (1600-2100 грн).

Питание в Анси также является более доступным. На одного человека вы потратите на 5 фунтов (270 грн) меньше, чем в Венеции.

Посетители жемчужины французских Альп пели дифирамбы этому городу на Reddit:

"Я ездил в 2019 году. Старый город замечательный, и очень весело просто бродить по нему. Парк на берегу озера также очень хорош", – написал пользователь.

"Окружающий ландшафт невероятный – по всему периметру озера. На южном конце озера есть прекрасный природный заповедник с ухоженными пешеходными тропами и возвышенными дорожками", – говорится в другом посте.

"Я провел несколько дней в Анси прошлым летом, и это, безусловно, самое потрясающе красивое место, которое я когда-либо видел", – рассказал один из посетителей французского городка.

Другие туристические направления без толп туристов

Ранее мы рассказывали о греческом острове Милос. В отличие от популярных Санторини и Миконоса, которые сталкиваются с постоянно растущим потоком туристов, там вы не встретите толп путешественников. Там проживает около 5 тысяч человек, и этот остров может похвастаться 70 пляжами для своих посетителей.

Также мы писали о 4 направлениях в Испании, где не встретить толп туристов. В частности, стоит посетить Альмерию – это один из самых оживленных прибрежных курортов Испании. Ее Старый город сохранился невероятно хорошо – там вы сможете погулять по красочным извилистым улочкам и насладиться видом высокого собора, построенного еще в 16-м веке.

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