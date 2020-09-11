Несмотря на благоприятную погоду, людей на пляжах немного.

На популярном азовском курорте Кирилловка (Запорожская область), несмотря на благоприятную погоду, опустели пляжи.

Как сообщает РИА Мелитополь, людей практически не осталось на Федотовой косе, Пересыпи и Бирючем. Около двух десятков отдыхающих остаются на центральном пляже курорта.

По данным СМИ, температура воды комфортна для купания - 23 градуса, в последние дни на море установился полный штиль.

"Те, кто решил продлить свой отпуск и задержаться в Кирилловке до сентября, явно не прогадали", - пишет издание.

Синоптики прогнозируют, что подобная погода будет сохраняться еще минимум неделю.

Что происходит в Кирилловке: видео

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Автор: Юрий Годован