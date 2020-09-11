Людей на пляже немного / ria-m.tv
На популярном азовском курорте Кирилловка (Запорожская область), несмотря на благоприятную погоду, опустели пляжи.
Как сообщает РИА Мелитополь, людей практически не осталось на Федотовой косе, Пересыпи и Бирючем. Около двух десятков отдыхающих остаются на центральном пляже курорта.
По данным СМИ, температура воды комфортна для купания - 23 градуса, в последние дни на море установился полный штиль.
"Те, кто решил продлить свой отпуск и задержаться в Кирилловке до сентября, явно не прогадали", - пишет издание.
Местами отдыхающих почти нет / ria-m.tv
Синоптики прогнозируют, что подобная погода будет сохраняться еще минимум неделю.
Что происходит в Кирилловке: видео
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