В Посольстве Украины разъяснили условия въезда в Грецию для украинцев, имеющих вид на жительство

В настоящее время с туристической целью въезд в Грецию на общих условиях невозможен.

В Посольстве Украины разъяснили условия въезда в Грецию для украинцев, которые имеют вид на жительство.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Греции об условиях въезда в Грецию в период действия ограничительных мер, размещенном Facebook.

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В частности, сейчас граждане Украины не включены в список стран, гражданам которых разрешен въезд в Грецию. «Таким образом, въезд в Грецию и транзитный проезд по территории Греции граждан Украины на общих условиях не происходит», - говорится в сообщении.

В то же время, право на въезд в Грецию имеют граждане Украины с действующими разрешениями на проживание в Греции и странах - членах ЕС.

"Обязательно! При наличии оснований для въезда в Грецию необходимо зарегистрировать свое намерение на сайте https:/travel.gov.gr и распечатать QR код - подтверждение, которое является обязательным для пересечения границы, однако не является разрешением на въезд», - заявили в посольстве.

Как сообщал УНИАН, с 14 июля Греция ввела обязательное требование для въезда: предъявление отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, который сделан не более чем за 72 часа (считая со времени взятия забора до прибытия на пункт пропуска в Грецию).

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