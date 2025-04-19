Этот маленький город имеет интересную историю, но здесь туристов подстерегает опасность.

Гибралтар - кусочек британской территории на крайнем юге Испании. Благодаря приятному климату, песчаным пляжам и увлекательной истории, он является популярным местом у туристов. Но не все покидают Гибралтар с приятными воспоминаниями, пишет Express.

Издание приводит рассказ женщины, которая после посещения этого места зареклась когда-либо туда возвращаться. Дело в том, что Гибралтар является единственным местом в Европе, где встречаются обезьяны в дикой природе. А именно - на знаменитой Гбралтарской скале, откуда открывается великолепный вид.

Испанка Мария Канова испытала на себе, насколько непредсказуемыми могут быть гибралтарские макаки. В вирусном видео TikTok женщина попыталась подарить обезьяне пластиковую бутылку с водой. Однако она быстро стала центром внимания, когда к делу подключились несколько макак. Одна из них прыгнула Марии на спину и начала дергать за волосы.

Видео дня

Среди хаоса можно было услышать, как она умоляла о помощи, призывая своего спутника, снять с нее обезьяну.

Видео стало вирусным - некоторые зрители посмеялись над неурядицами Марии. Но другие воспользовались случаем, чтобы предупредить будущих посетителей Гибралтара о поведении тамошних макак. Один из комментаторов отметил, что местное правительство еще и защищает этих животных, поэтому самооборона может оказаться преступлением.

"Я был там ребенком, и я больше не вернусь. Мне это кажется очень опасным, и если они укусят, они будут бить вас как сумасшедшие", - сказал один из комментаторов.

Сама Мария в комментариях признала, что обезьяны не нападают, если к ним не приближаться. Кроме того, давать им еду вообще-то тоже незаконно. За это предусмотрен огромный штраф.

Другие туристические новости

Как писал УНИАН, мужчина попал в тюрьму за то, что испортил отдых подруги. Американец был крайне расстроен тем, как с ним поступила его девушка и её семья, поэтому решил отомстить.

Также мы рассказывали об одной из самых недооцененных кулинарных столиц Европы с вкусными морепродуктами. Этот ирландский городок, в котором делал свою последнюю остановку "Титаник", изобилует деликатесами.

Вас также могут заинтересовать новости: