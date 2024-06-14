Кратковременные дожди с грозами возобновятся уже сегодня.

В Украине ожидается возвращение жары и дождей. Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные дожди с грозами возобновятся и охватят сегодня большую часть Украины, кроме восточных областей.

"На выходных интенсивные дожди вероятны в восточной части Украины", - прогнозирует синоптик.

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Что касается жары, то, по данным Наталки Диденко, она возобновится с понедельника, 17-го июня.

Погода 14 июня - прогноз синоптика

Сегодня, по данным Натальи Диденко, в Украине будет преобладать свежий комфортный воздух с дневной температурой +20...+26 градусов. На западе местами будет лишь +18...+20 градусов. В восточной части и на юго-востоке воздух прогреется до +27...+31 градус.

В Киеве 14-го июня пройдут кратковременные дожди с грозами, температура воздуха составит +22...+23 градуса.

Штормовое предупреждение в Одессе - прогноз на 14 июня

Напомним, на сегодня, 14 июня, в Одессе и Одесской области объявлен І уровень опасности из-за непогоды. Синоптики говорят, что в течение суток ожидается гроза, днем во время грозы шквал, 15-20 м/с По территории Одесской области также местами пройдет град.

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