В тройку самых безопасных европейских городов в 2024 году попали Лиссабон (Португалия), Вена (Австрия) и Дублин (Ирландия).

Выбирая место для следующего путешествия, туристы обращают внимания на многие факторы. И один из самых важных из них – безопасность. Ведь как можно по-настоящему наслаждаться пляжным отдыхом или прогулками по историческим достопримечательностям, если на каждом углу вас ожидает опасность – от воров до терактов.

Издание Travel Off Path со ссылкой на свежие данные Global Peace Index и рейтинге уровня преступности составило список из 10 самых безопасных городов Европы для посещения в 2024 году.

1. Лиссабон, Португалия. Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,333, уровень преступности – 1,694 из 5. Благодаря дружелюбным местным жителям, обилию достопримечательностей, вкуснейшей гастрономии, отличному климату и доступной цене, Лиссабон является отличным выбором как для индивидуальных путешественников, так и для тех, кто хочет чувствовать себя в безопасности за границей.

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2. Вена, Австрия. Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,316, уровень преступности – 2,037 из 5. В австрийской столице отличный общественный транспорт, в ней легко ориентироваться, и она чрезвычайно безопасна для туристов. Благодаря архитектуре в стиле барокко, императорским дворцам и великолепным садам туристы чувствуют себя в Вене как в сказке.

3. Дублин, Ирландия. Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,312, уровень преступности – 2,376 из 5. Этот оживленный город безопасен, отлично подходит для индивидуальных путешественников и обладает множеством исторических мест, музеев и интересных достопримечательностей. Ну а выпить пиво в настоящем ирландском пабе – это незабываемый опыт.

4. Копенгаген, Дания. Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,310, уровень преступности – 1,542 из 5. Помимо того, что Копенгаген является одним из самых безопасных городов в мире, он известен как один из самых благоприятных для велосипедистов городов в мире. Этот великолепный город восхищает туристов парками, садами, дворцами, очаровательными причалами и каналами.

5. Рейкьявик, Исландия. Оценка Глобального индекса миролюбия – 1,124, уровень преступности – 1,619 из 5. Исландия неизменно возглавляет рейтинги самых безопасных стран мира, а ее столица претендует на звание самого безопасного города Европы. В городе есть множество интересных достопримечательностей, также он является идеальной отправной точкой для экскурсий на природу.

Также в первую десятку самых безопасных городов попали Любляна (Словения), Берн (Швейцария), Прага (Чехия), Хельсинки (Финляндия) и Загреб (Хорватия).

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали семь самых безопасных стран Латинской Америки для посещения в 2024 году.

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