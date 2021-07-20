Ни один украинский авиаперевозчик, к сожалению, не вошел в список.

Катарский авиаперезвочик Qatar Airways, летающий и в Украину, признан лучшей авиакомпанией 2021-го года.

Рейтинг был составлен известным сервисом AirlineRatings.com.

"Стремление поддерживать воздушные маршруты в мире открытыми во время пандемии COVID-19, инновационность, обновление продуктов и всемирно признанный уровень обслуживания на борту позволили Qatar Airways завоевать престижную награду AirlineRatings.com 2021 в номинации Airline Excellence Awards", - отметили авторы рейтинга.

В целом топ-20 лучших авиаперевозчиков выглядит так:

Qatar Airways; Air New Zealand; Singapore Airlines; Qantas; Emirates; Cathay Pacific; Virgin Atlantic; United Airlines; EVA Air; British Airways; Lufthansa; ANA; Finnair; Japan Air Lines; KLM; Hawaiian Airlines; Alaska Airlines; Virgin Australia; Delta Air Lines; Etihad Airways.

Читайте такжеОдна из старейших авиакомпаний мира признана ​​банкротомКак отмечается, при составлении рейтинга учитывались показатели безопасности авиакомпаний, их приверженность инновациям для комфорта пассажиров и вовлеченность персонала. Кроме того, принимались во времание и отзывы самих пассажиров.

Напомним, что ранее Qantas, Air New Zealand и Qatar Airways вошли в тройку самых безопасных авиакомпаний 2020 года.

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Автор: Станислав Кожемякин