Оман начинает строительство более сотни отелей и турбаз

В Омане запланировано строительство более 100 гостиниц и туристических баз под брендом Omari.

Более сотни мини-гостиниц, туристических баз и зон отдыха будет построено в Султанате Оман рядом с историческими и природными достопримечательностями.

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Объекты гостиничного хозяйства под брендом Omari будут включать в себя рестораны и магазины, а также офисы туристических услуг, сообщили в компании Legion International LLC, выступающей застройщиком проекта.

Бренд Omari объединит базы отдыха для автопутешественников, автосервисы и мини-отели. На первом этапе будут построены базы Omari в семи различных районах, где есть туристические достопримечательности.

Ключевыми объектами станут Кальхат и Вади-Тиви (Сур), Тоал (Дима-Ваттаэйн), Рас-аль-Хадд, Аль-Сафала (Бахла), Аль-Мазаара (Караят), Вади-Шаб (Сур) Вади-Ахан и Вади-Джиззи (Сохар), Масах (Аль-Бурайми), Вади-Хиби (Сохар), Асила (Джаалан-Бани-Бу-Али), Дира (Дима-Ваттаэйн) и Аль-Габи (Бидия).

Обустройство предусматривает три различных модели зон отдыха. Первая категория – автогостиницы Omari Motor Inns с номерным фондом, ресторанами и кафе, магазинами и рынками, детскими игровыми площадками и садами, передает russianemirates.com.

Вторая категория – сервисные центры Omari, предлагающие ремонт автомобилей и сопутствующие услуги. Мини-отели третьей категории Omari Oasisбудут предоставлять номера, кафе быстрого питания, палатки с фруктовыми соками и мороженым и другие сервисы для комфортного отдыха туристов.

Концепция Omari основана на принципах экологического туризма. При строительстве зон отдыха будут применяться, экологически чистые технологии, пригодные для вторичной переработки, системы альтернативной «чистой» энергии, а для орошения растений будет использоваться техническая вода.

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