Еще одна страна упростила поездки для украинцев

Отныне украинцы могут оформить электронную визу для поездки в Оман по упрощенной процедуре.

Султанат Оман упростил поездки для граждан Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте МИД Украины.

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В частности, украинцы, которые планируют поездку в Оман, могут оформить электронную визу по упрощенной процедуре, воспользовавшись сервисом на странице Королевской полиции Султаната Омана www.evisa.rop.gov.om.

"Для оформления визы необходимо заполнить анкету, загрузить фотографию и копию загранпаспорта, а также оплатить визовый сбор банковской карточкой. При въезде на территорию Омана нужно также иметь подтвержденное бронирование отеля и обратный билет", - говорится в сообщении.

В МИД заявляют, что продолжают принимать меры в контексте либерализации поездок украинцев в иностранные государства, результаты дальнейших шагов будут доведены до сведения общественности.

Оман – государство в Юго-Западной Азии, на юго-востоке Аравийского полуострова.