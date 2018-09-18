Оман снизил стоимость 10-дневных виз для туристов

Оман предлагает 10-дневные визы для туристов стоимостью всего 5 риалов ($13).

Султанат Оман, граничащий с Объединенными Арабскими Эмиратами, предложил 10-дневные визы для туристов стоимостью всего 5 оманских риалов ($13).

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Целью такой меры является поддержка программы экономической диверсификации и повышения доходов от туристической отрасли, передает Gulf News.

Соответствующий декрет был выпущен Королевской полицией Омана. Ранее туристы платили за визу 20 риалов, вне зависимости от того, пребывали ли они на территории государства 5 или 30 дней. Оман выдает туристические визы трех категорий: на 10, 30 и 365 дней.

Туристические компании восприняли инициативу с энтузиазмом. Нововведения поддержат туристический спрос, особенно в прохладный сезон Хариф в районе Дофар, на юге страны.