Также венгерский лоукостер добавил три направления в датский город Биллунн.

Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил новые рейсы сразу в семь городов Европы из польского Вроцлава.

Как сообщается на странице перевозчика в Instagram, новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:

Лондон-Гатвик (Великобритания) – с июня 2025 года четыре раза в неделю;

Гран-Канария (Канарские острова, Испания) – с декабря 2025 года дважды в неделю;

Мадрид (Испания) – с декабря 2025 года три раза в неделю;

Бухарест-Беняса (Румыния) – с декабря 2025 года трижды в неделю;

Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария) – с декабря 2025 года четыре раза в неделю;

Ницца (Франция) – с декабря 2025 года три раза в неделю;

Катания (Сицилия, Италия) – с марта 2026 года дважды в неделю.

Также венгерский лоукостер добавил три направления в датский город Биллунн:

Видео дня

Вильнюс (Литва) – с июля 2025 года дважды в неделю;

Гданьск (Польша) – с июня 2025 года трижды в неделю;

Катовице (Польша) – с октября 2025 года трижды в неделю.

Как сообщал УНИАН, ранее о своих новых рейсах объявила ведущая польская авиакомпания LOT.

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