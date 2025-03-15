Венгерский бюджетный авиаперевозчик Wizz Air объявил новые рейсы сразу в семь городов Европы из польского Вроцлава.
Как сообщается на странице перевозчика в Instagram, новые рейсы будут летать из Вроцлава по следующим направлениям:
- Лондон-Гатвик (Великобритания) – с июня 2025 года четыре раза в неделю;
- Гран-Канария (Канарские острова, Испания) – с декабря 2025 года дважды в неделю;
- Мадрид (Испания) – с декабря 2025 года три раза в неделю;
- Бухарест-Беняса (Румыния) – с декабря 2025 года трижды в неделю;
- Базель-Мюлуз-Фрайбург (Швейцария) – с декабря 2025 года четыре раза в неделю;
- Ницца (Франция) – с декабря 2025 года три раза в неделю;
- Катания (Сицилия, Италия) – с марта 2026 года дважды в неделю.
Также венгерский лоукостер добавил три направления в датский город Биллунн:
- Вильнюс (Литва) – с июля 2025 года дважды в неделю;
- Гданьск (Польша) – с июня 2025 года трижды в неделю;
- Катовице (Польша) – с октября 2025 года трижды в неделю.
Как сообщал УНИАН, ранее о своих новых рейсах объявила ведущая польская авиакомпания LOT.
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