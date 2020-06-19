Wizz Air откроет базу в немецком Дортмунде и запустит оттуда новый маршрут в Украину

С базы в Дортмунде Wizz Air запустит сразу 18 новых маршрутов, один из которых в Запорожье.

Wizz Air в августе 2020 года откроет базу в Дортмунде (Германия) с тремя самолетами A320 и 18 новых маршрутов, в том числе в Украину.

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Об этом сообщает avianews.com со ссылкой на дортмундский аэропорт.

В частности, со 2 августа лоу-кост планирует летать из Дортмунда в Запорожье с частотой два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С 3 августа Wizz Air полетит в румынский город Сучава, который расположен рядом с границей с Украиной в 80 км от Черновцов. Эта линия будет также обслуживаться два раза в неделю, но по другим дням - понедельникам и пятницам.

Всего с базы в Дортмунде Wizz Air запустит сразу 18 новых маршрутов. При этом по большинству из них нет дешевых авиарейсов из Украины, потому украинские туристы смогут использовать немецкий город как стыковочную базу, учитывая, что в Дортмунд Wizz Air летает чуть ли не каждый день из нескольких городов.

Список новых маршрутов Wizz Air из Дортмунда: Запорожье (Украина), Сучава (Румыния), Альгеро, Бари, Катания, Неаполь (все - Италия), Афины, Керкира, Ираклион, Салоники, Родос, Санторини (все - Греция), Фуэртевентура (Испания), Рейкьявик (Исландия), Лиссабон (Португалия), Маракеш (Марокко), Сплит (Хорватия), Подгорица (Черногория).

Первые два A320 лоу-кост начнет базировать в Дортмунде с 1 августа, третий присоединится 7 августа. Аэропорт ожидает, что на новых маршрутах в 2020 году перевезут 250 тыс. пассажиров, а в целом в годовом исчислении пассажиропоток на них составит 1 млн человек.

Одним из фактором, который повлиял на открытие базы в Дортмунде, в аэропорте назвали увеличение рабочих часов предприятия. Это позволит Wizz Air совершать по три оборотных рейса в день.

Перед покупкой авиабилетов пассажирам следует иметь в виду возможность изменения расписания или отмены рейсов по коммерческим причинам или из-за запрета властей. Также на данный момент неизвестны точные сроки снятия ограничения на въезд для туристов из третьих стран в страны Европейского союза и Шенгенской зоны.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, Wizz Air планирует летать из Киева и Львова в Чехию.

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