Wizz Air планирует летать из Киева и Львова в Чехию

Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы.

Венгерская авиакомпания Wizz Air планирует летать из Киева и Львова в чешский город Пардубице.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на чешское издание Zdopravy.

В начале июня Wizz Air подал заявку в Министерство транспорта Чехии на выполнение ежедневных рейсов из Львова в Пардубице. В марте компания уже получила разрешение на выполнение рейсов в Пардубице из Киева, но пока не начинала полеты.

"Авиаперевозчик имеет возможность начать деятельность по определенному маршруту в течение шести месяцев после принятия решения о предоставлении прав на деятельность, и вступления его в законную силу, то есть до сентября этого года", - заявил пресс-секретарь Министерства транспорта Франтишек Джемелка.

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Также отмечается, что руководство аэропорта Пардубице заявил на заседании городского совета, что ведет переговоры с Wizz Air. Для аэропорта, который не имел достаточного трафика даже при пиковом буме, приход известного перевозчика может быть хорошим экономическим стимулом.

Сейчас Wizz Air летает только из Праги. Город Пардубице расположен на востоке Чехии, в 96 км от чешской столицы.

До коронавирусного кризиса рейсы из Киева в Пардубице выполняла украинская авиакомпания SkyUp Airlines.

Как сообщал УНИАН, в марте Госавиаслужба Украины предложила авиационным властям Чехии увеличить существующую квоту на полеты на линии Киев-Прага до 17 рейсов в неделю.

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