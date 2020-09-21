Все балки из дуба, необходимые для восстановления собора, мастерят вручную.

Во Франции сгоревший собор Нотр-Дам реставрируют по средневековому методу с помощью техники, которой 800 лет.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок.

Отмечается, что все балки из дуба мастерят вручную недалеко от исторического памятника, используя только топор и электропилу.

По словам строителей, конечная конструкция будет весить до 3 тонн.

Пожар в Нотр-Даме: что произошло

В Париже 15 апреля 2019 года произошел разрушительный пожар в Нотр Даме - одном из самых знаменитых соборов в мире.

Готический католический собор был основан в 1162 году. Он считается одним из символов французской столицы и одной из главных достопримечательностей Парижа, куда ежегодно съезжаются миллионы туристов со всего мира. По настоящему широкую популярность Собор Парижской Богоматери получил благодаря одноименному историческому роману писателя Виктора Гюго, опубликованному в 1831 году.

После ЧП было решено снять фильм о пожаре соборе Парижской Богоматери.

В июле власти Франции приняли окончательное решение о реконструкции знаменитого собора Нотр-Дам де Пари. Эммануэль Макрон одобрил проект, предусматривающий восстановление собора таким, каким он был до пожара в апреле прошлого года. В частности, уничтоженный огнем шпиль не осовременят, как ранее предлагала команда архитекторов. А сохранят таким, каким его построили в 19-м веке.

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Автор: УНИАН