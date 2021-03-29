В Евросоюзе намерены к лету ввести «цифровые зеленые сертификаты», которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

В Еврокомиссии сообщили об основаниях, на которых граждане третьих стран смогут получить «цифровые зеленые сертификаты» вакцинации от COVID-19.

Читайте такжеПрорабатываются разные решения: в МИДе рассказали о ситуации с "паспортами вакцинации" для путешествийКак передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга сказал представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

«Что касается граждан из третьих стран, как вы помните, на данный момент, путешествия лиц из третьих стран в ЕС без необходимости ограничено. За исключением некоторых стран. Граждане ЕС, которые могут путешествовать, поскольку имеют правовые основания, смогут получить «цифровые зеленые сертификаты».

А те, кто не является гражданами стран ЕС, смогут подать запросы на получение сертификатов в те страны-члены, в которые планируют въезжать. При этом необходимо будет предоставить всю необходимую информацию, в том числе достоверные данные о прививке», - сказал Виганд.

В свою очередь соответствующие органы стран ЕС должны проанализировать предоставленную информацию, проверить ее достоверность, а затем решить, выдавать ли этим иностранцам цифровые зеленые сертификаты.

Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что существует еще один вариант, который касается среднесрочной перспективы. В частности, Еврокомиссия может принять решение о признании «паспортов вакцинации», которые выдаются в третьих странах.

Паспорта вакцинации для туристов

17 марта Еврокомиссия предложила странам-членам ЕС создать «цифровой зеленый сертификат» единого образца для содействия безопасному свободному перемещению в пределах ЕС в период пандемии. В сертификатах будут указаны фамилия и имя лица, дата рождения, дата выдачи, информация о прививке, отрицательном тесте или выздоровлении после COVID-19, а также уникальный идентификатор документа.

Депутаты Европарламента намерены к лету рассмотреть и одобрить предложения Европейской комиссии относительно создания «цифровых зеленых сертификатов», которые позволят путешествовать в пределах стран ЕС в период пандемии.

Сегодня, 29 марта, президент Владимир Зеленский отметил необходимость разработки «паспортов вакцинации», в которых будут данные о прививки от COVID-19.

Ранее в Минздраве неоднократно заверяли, что Украина будет выдавать международные свидетельства о вакцинации только для выезда граждан за границу, а никаких других «иммунных паспортов» в стране вводить не будут.

5 марта директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге высказался против введения в ЕС «паспортов вакцинации».

Эксперты считают, что введение «паспортов вакцинации» может стать новой системой дискриминации людей.

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Автор: Виталий Саенко