Также определилась новая столица "зеленого" туризма.

Ирландский Дублин признали европейской столицей "умного" туризма в 2024 году, тогда как итальянский город Гроссето назвали пионером европейского "зеленого" туризма.

Решение было принято на основе их достижений в области доступности, устойчивого развития, а также цифровизации и культурного наследия, сообщает SchengenVisaInfo.

Дублин и Гроссето были отобраны среди 40 направлений в 21 стране.

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В качестве приза города-победители получат от Европейской комиссию рекламную поддержку и помощь в изготовлении сувенирной продукции.

Что такое "умный" туризм

Умный туризм (Smart Tourism) направлен на то, чтобы сделать туристический сектор более инновационным с использованием цифровых технологий. Его целью является предоставить туристам более эффективный, персонализированный и приятный опыт, одновременно способствуя устойчивости и управлению туристическими направлениями.

Столицы "умного" туризма в Европейском Союзе выбирают с 2019 года. Ранее ими становились Хельсинки (Финляндия), Лион (Франция), Малага (Испания), Гетеборг (Швеция), Бордо (Франция), Валенсия (Испания), Пафос (Кипр) и Севилья (Испания).

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты Expedia определили главные туристические тренды на 2024 год. Главные среди них – поиск бюджетных альтернатив популярным направлениям, возрождение концертного туризма и выездные праздники по любому поводу.

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