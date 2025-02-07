Девушки отдыхали в хостеле, который накануне обрабатывали от клопов.

На Шри-Ланке при загадочных обстоятельствах умерла 24-летняя британка Эбони Макинтош.

Как пишет Sky News, у девушки началась рвота и появились проблемы с дыханием. Ее доставили в больницу, где она и умерла спустя несколько часов.

Полиция сообщила, что накануне трагедии комнату обрабатывали от постельных клопов.

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По данным полиции, умерла еще одна женщина - 26-летняя Нади Рагузе из Германии - которая также остановилась в хостеле Miracle Colombo City.

Как сообщается, одну из комнат в хостеле обработали от постельных клопов перед тем, как женщины заболели. Теперь полиция расследует возможность отравления ядовитыми пестицидами, а сам хостел закрыт до дальнейшего уведомления.

На данный момент причина смерти не установлена, а вскрытие не может быть проведено до прибытия семьи 10 февраля.

Трагедия в Карпатах

Несколько недель назад на горнолыжном курорте Драгобрат в Карпатах трагически погибла туристка. Девушка каталась на лыжах и не удержалась на бугельном подъемнике. Потеряв равновесие, она полетела вниз и столкнулась с острой частью защитного забора.

А в начале января в одном из горнолыжных комплексов Львовской области погиб мальчик. Ребенок съезжал с горы на лыжах, упал и получил тяжелую травму головы.

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