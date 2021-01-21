Шри-Ланка с сегодняшнего дня, 21 января 2021 года, полностью открыла свои границы для туристов и международных рейсов со всех стран мира.
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Как сообщает Xinhua, рейс Oman Air с 50 ланкийцами на борту сегодня утром торжественно прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) в Коломбо.
В свою очередь председатель Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) Кимарли Фернандо сообщил, что Министерство туризма совместно с Министерством здравоохранения и целевой группой президента по COVID-19 разработало подробные протоколы и процедуры безопасности.
«Со всеми этими мерами, процессами и протоколами, Шри-Ланка готова и открыта для возвращения наших гостей», - заявил он.
В частности, власти Шри-Ланки создал информационный онлайн-портал и круглосуточный операционный центр, с которым можно связаться по телефону или электронной почте, с помощью которого туристы могут получить поддержку и следить за обновлением информации.
Отмечается, что в настоящее время на Шри-Ланке есть возможности для проведения ПЦР-тестирования 2500 туристов, прибывающих в день. Туристам придется приобрести страховку и оплачивать собственные тесты ПЦР. При этом в настоящее время для приезжих туристов не установлен карантинный период или минимальный срок пребывания.
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Международный аэропорт Бандаранаике на западе страны и международный аэропорт Маттала Раджапакса на юге в настоящее время открыты для регулярных и чартерных рейсов по крайней мере восьми авиакомпаний, включая национального перевозчика Шри-Ланки SriLankan Airlines.
Прави въезда для украинских туристов на Шри-Ланку
- Как сообщает портал visitukraine.today, 26 декабря 2020 года в тестовом режиме Шри-Ланка открыла въезд для отдельных категорий иностранных туристов, в том числе граждан Украины.
- Для въезда в страну, в т.ч. при оформлении онлайн электронной визы, путешествующие должны оплатить страховой полис ланкийской компании «People's Insurance PLC» стоимостью 12 долларов с покрытием расходов, связанных с COVID на период 1 месяц, а в случае продлевания пребывания страховой полис должен быть продлен. При въезде в страну путешественники должны представить декларацию о состоянии здоровья.
- Все путешественники должны пройти 14-дневный период пребывания только в определенных правительством сертифицированных гостиницах, количество которых ограничено - всего 52.
- При въезде в страну все путешественники должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс в Шри-Ланку. Кроме того, по прибытию в страну они должны пройти не менее двух ПЦР-тестов, стоимость которых (40 долларов) должна быть оплачена заранее, что также является одним из условий получения ланкийской электронной визы.
- Проведение тестирования обеспечивают упомянутые сертифицированные отели. Эти требования применяются ко всем без исключения путешественникам, в том числе к тем, кто уже прошел вакцинацию от COVID. Подробную информаццию можно получить по ссылке.
- Гражданам всех стран, кроме Великобритании, разрешается въезд в Шри-Ланку в туристических целях с помощью онлайн-регистрации на сайте. Заявителям "Electronic travel authorization system" (ETA) строго рекомендуется следовать при подаче заявки приведенным ниже инструкциям.
- В частности, рекомендуется всем заявителям, прежде чем запрашивать разрешение ETA, проконсультироваться с авиакомпаниями о разрешении на вылет на Шри-Ланку, получить указания и проверить наличие рейсов заранее.
- Прежде чем подавать заявку на получение визы, нужно иметь подтвержденное бронирование отеля, результаты ПЦР-тестов и обязательное страхование COVID-19. Осуществляя бронирование, свяжитесь со своим отелем, который должен соответствовать категории "Безопасный" и "Безопасный уровень 1". Отель выдаст контрольный номер, который будет автоматически проверяться в вашем паспорте при подаче заявки на ETA. Обратите внимание, что это является обязательным требованием, и если вы не придерживались вышеупомянутой процедуры до подачи заявления на визу, в оформлении визы будет отказано, а консульский сбор возвращаться не возвращается.
- По состоянию на 15 января 2021 года Минздрав Украины относит Шри-Ланку к "зеленой" карантинной зоне, потому по возвращению домой украинцам не нужно будет идти на самоизоляцию. Однако стоит учитывать, что МОЗ пересматривает этот список еженедельно, потому все может измениться.
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