Чтобы отдохнуть на Шри-Ланке, туристам придется выполнить целый ряд условий.

Шри-Ланка с сегодняшнего дня, 21 января 2021 года, полностью открыла свои границы для туристов и международных рейсов со всех стран мира.

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Как сообщает Xinhua, рейс Oman Air с 50 ланкийцами на борту сегодня утром торжественно прибыл в международный аэропорт Бандаранаике (BIA) в Коломбо.

В свою очередь председатель Управления по развитию туризма Шри-Ланки (SLTDA) Кимарли Фернандо сообщил, что Министерство туризма совместно с Министерством здравоохранения и целевой группой президента по COVID-19 разработало подробные протоколы и процедуры безопасности.

«Со всеми этими мерами, процессами и протоколами, Шри-Ланка готова и открыта для возвращения наших гостей», - заявил он.

В частности, власти Шри-Ланки создал информационный онлайн-портал и круглосуточный операционный центр, с которым можно связаться по телефону или электронной почте, с помощью которого туристы могут получить поддержку и следить за обновлением информации.

Отмечается, что в настоящее время на Шри-Ланке есть возможности для проведения ПЦР-тестирования 2500 туристов, прибывающих в день. Туристам придется приобрести страховку и оплачивать собственные тесты ПЦР. При этом в настоящее время для приезжих туристов не установлен карантинный период или минимальный срок пребывания.

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Международный аэропорт Бандаранаике на западе страны и международный аэропорт Маттала Раджапакса на юге в настоящее время открыты для регулярных и чартерных рейсов по крайней мере восьми авиакомпаний, включая национального перевозчика Шри-Ланки SriLankan Airlines.

Прави въезда для украинских туристов на Шри-Ланку

Как сообщает портал visitukraine.today, 26 декабря 2020 года в тестовом режиме Шри-Ланка открыла въезд для отдельных категорий иностранных туристов, в том числе граждан Украины.

Для въезда в страну, в т.ч. при оформлении онлайн электронной визы, путешествующие должны оплатить страховой полис ланкийской компании «People's Insurance PLC» стоимостью 12 долларов с покрытием расходов, связанных с COVID на период 1 месяц, а в случае продлевания пребывания страховой полис должен быть продлен. При въезде в страну путешественники должны представить декларацию о состоянии здоровья.

Все путешественники должны пройти 14-дневный период пребывания только в определенных правительством сертифицированных гостиницах, количество которых ограничено - всего 52.

При въезде в страну все путешественники должны иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 96 часов до посадки на рейс в Шри-Ланку. Кроме того, по прибытию в страну они должны пройти не менее двух ПЦР-тестов, стоимость которых (40 долларов) должна быть оплачена заранее, что также является одним из условий получения ланкийской электронной визы.

Проведение тестирования обеспечивают упомянутые сертифицированные отели. Эти требования применяются ко всем без исключения путешественникам, в том числе к тем, кто уже прошел вакцинацию от COVID. Подробную информаццию можно получить по ссылке.

Гражданам всех стран, кроме Великобритании, разрешается въезд в Шри-Ланку в туристических целях с помощью онлайн-регистрации на сайте. Заявителям "Electronic travel authorization system" (ETA) строго рекомендуется следовать при подаче заявки приведенным ниже инструкциям.

В частности, рекомендуется всем заявителям, прежде чем запрашивать разрешение ETA, проконсультироваться с авиакомпаниями о разрешении на вылет на Шри-Ланку, получить указания и проверить наличие рейсов заранее.

Прежде чем подавать заявку на получение визы, нужно иметь подтвержденное бронирование отеля, результаты ПЦР-тестов и обязательное страхование COVID-19. Осуществляя бронирование, свяжитесь со своим отелем, который должен соответствовать категории "Безопасный" и "Безопасный уровень 1". Отель выдаст контрольный номер, который будет автоматически проверяться в вашем паспорте при подаче заявки на ETA. Обратите внимание, что это является обязательным требованием, и если вы не придерживались вышеупомянутой процедуры до подачи заявления на визу, в оформлении визы будет отказано, а консульский сбор возвращаться не возвращается.

По состоянию на 15 января 2021 года Минздрав Украины относит Шри-Ланку к "зеленой" карантинной зоне, потому по возвращению домой украинцам не нужно будет идти на самоизоляцию. Однако стоит учитывать, что МОЗ пересматривает этот список еженедельно, потому все может измениться.

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Перевод: Марина Григоренко