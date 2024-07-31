Нарушители умудрились разместить на общественном пляже две огромные беседки, барбекю и даже волейбольную площадку.

Береговая охрана Италии в минувшие выходные разогнала нелегальную вечеринку, которую закатили пассажиры роскошной частной яхты на нетронутом охраняемом пляже острова Сардиния.

Как пишет Daily Mail, наглые туристы на нескольких лодках высадились с яхты на пляже Тальмоне в Палау и установили на песке прямо возле воды две огромные беседки-тента, зонтики, шезлонги, столы, стулья, колонки, барбекю ресторанного размера и даже волейбольную площадку, за считанные минуты превратив уютный общественный пляж в шумное место для частной вечеринки.

При этом они проигнорировали требования местных властей, запрещающие лодкам даже приближаться к береговой линии в этом месте, поскольку этот пляж предназначен только для купания и является охраняемой зоной.

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Возмущенные таким поведением местные жители и сардинская экологическая группа Amici di Talmone, занимающаяся защитой этой нетронутой природной зоны, сразу же сообщили о нарушителях береговой охране и портовому управлению, которые прибыли на место в течение двух часов и разогнали нелегальную вечеринку.

"Несмотря на запреты, установленные постановлением о купании, изданным регионом Сардиния, это вопиющее пренебрежение к окружающей среде продолжается. Рано утром были установлены беседки, барбекю и волейбольная сетка, которые заняли весь пляж. Постоянный поток моторизованных лодок привозил еду, гостей и оборудование. На пляже разгорелись костры, которые удалось потушить только благодаря вмешательству береговой охраны. Экологический ущерб был нанесен как на суше, так и на море", – говорится в заявлении Amici di Talmone в Facebook.

Стоит отметить, что на многих пляжах Сардинии действуют жесткие ограничительные правила, чтобы предотвратить чрезмерный туризм и защитить уязвимые морские экосистемы.

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