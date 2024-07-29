Туристам дали семь советов, как быть хорошим туристов в переполненных городах

Ответственное и уважительное отношение к местам вашего отдыха поможет сгладить негатив от массового туризма.

В некоторых популярных туристических городах и регионах местные жители уже настолько устали от чрезмерного туризма, что начали массовые акции протестов против туристов.

Одновременно многие местные чиновники и активисты констатируют: они осознают, что для таких стран как Греция или Испания туризм является одной из важнейших отраслей экономики. Тем не менее, они хотят заместить массовый бюджетный туризм качественным и уважительным по отношению к местным жителям.

Тем временем, влиятельный журнал о развлечения и культурной жизни Time Out дал туристам семь советов, как быть хорошим туристом даже в самых переполненных городах Европы.

Видео дня

1. Не подпитывайте "дрянную" экономику

"Имейте в виду, что в Лондоне процветает индустрия барахла, призванная отобрать у туристов их деньги. Дрянные рестораны, дрянные туры, дрянные пабы, дрянные магазины – ни одно из них не заслуживает и минуты вашего времени. Если вы рискнете и зайдете в какое-нибудь убогое кафе в центре Барселоны или Лиссабона, оно может оказаться превосходным. Аналогичные места в Лондоне все плохие, и просто вход в них ввергнет вас в депрессию", – предостерег редактор Time Out London Джо Маккертич.

"Если вы хотите стать искушенным туристом в Лиссабоне, не попадайтесь на уловки якобы традиционных ресторанов, с гордостью предлагающих испанскую паэлью, английские завтраки и франсезинью из Порту, как будто это местные деликатесы", – соглашается с ним редактор Time Out Portugal Вера Моура.

2. Проявляйте уважение к местным жителям

"Вот простой трюк, чтобы стать хорошим туристом в Амстердаме: относитесь к нему как к своему родному городу. Вы бы пили, кричали и курили травку на улицах своего города? Отказывались бы говорить на местном языке? Проводили бы все свое время в соцсетях и туристических ловушках? Маловероятно", – рассказал автор Time Out Amsterdam Каллум Бут.

"Да, они выглядят как "очень по-берлински". Но не снимайте людей в немецкой столице для своего отпускного ролика! Жители Берлина очень не любят фотографироваться, и вам следует спросить разрешения, если вы отчаянно хотите сделать снимок", – говорит автор Time Out Berlin Кейт Беттс.

3. Отложите телефон

"Прогулки без мыслей об обновлении сториз в Instagram или съемке контента для роликов меняют вашу жизнь. Вы будете выглядеть как человек, открытый для встреч и обмена, а не как человек, который хочет инсценировать свое существование", – говорит гастро-редактор Time Out Paris Антуан Бесс.

4. Выйдите из зоны комфорта

"Выбирайте неизвестные блюда из меню. Зачем путешествовать по миру, если в итоге вы едите те же блюда, что и дома? Путешествовать – значит подвергать себя (немного) риску. Спросите местных жителей, что они рекомендуют, и попробуйте некоторые региональные деликатесы. Не фотографируйте свою тарелку – попробуйте, наслаждайтесь. В худшем случае, если вам это не понравится, это станет хорошей историей для рассказа. Мой второй совет? Сделайте шаг в сторону. Осмелитесь покинуть районы с большим количеством туристов и – скромно и уважительно – исследуйте более аутентичные кварталы, старые магазины и менее "модные" бары", – добавляет Антуан.

5. Приезжайте в межсезонье

"Простой способ стать лучшим путешественником? Посетите популярные места в "несезон". Вы не только получите лучший опыт благодаря меньшему количеству людей и более доступному размещению, но и будете меньше нагружать местные предприятия, которые перегружены в пиковые периоды. В Италии это означает посещение Рима в начале декабря, Венеции в ноябре и побережья Амальфи в апреле (только помните о пасхальных праздниках)", – говорит автор Time Out Italy Ливия Хенгель.

6. Включайте свой городской отдых в более длительную поездку

"Я настоятельно рекомендую путешествовать по Италии медленно или регионально. Это означает сосредоточиться на одном ключевом месте (например, Риме), а затем посетить более мелкие города вокруг него, а не пытаться объехать все достопримечательности Италии за одну неделю. Всего за час езды от Рима вы можете добраться до красивых приморских городов, мини Помпей, вулканических озер, садовых вилл, этрусских гробниц и многого другого. Италия густо заселена, поэтому вам не нужно далеко ехать, чтобы получить невероятно насыщенный культурный опыт", – продолжает Ливия.

7. Оцените влияние вашего визита

"Реальность такова, что большинство туристов, которые посещают наш город, – это уважительные люди. Конечно, некоторые грубияны мусорят на улицах, некоторые пьют и кричат, а другие занимают общественные места, не задумываясь о неудобствах, которые они могут причинить местным жителям. Однако главная жалоба на посетителей заключается в том, что их просто слишком много. В прошлом году Барселону посетили 15,6 миллиона человек, в то время как нас, барселонцев, едва ли больше полутора миллионов", – сетует редактор Time Out Barcelona Мария Хосе Гомес.

По ее словам, проблема заключается не только в физическом давлении этой перенасыщенности в определенных районах, это также имело негативные экономические последствия, такие как рост арендной платы на 68% за последние 10 лет.

"Туристам необходимо учитывать этот контекст при осознанном планировании своего визита: где они решат остановиться, где они будут питаться, какие достопримечательности они посетят, как они будут общаться с местными жителями, какие сувениры они купят... будет ли их визит иметь положительное или отрицательное влияние", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, ранее жители популярных туристических городов рассказали, какое поведение приезжих раздражает их больше всего.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.