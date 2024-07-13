Пока причину такого поведения не могут определить.

На остров Сандей в Оркнейском архипелаге массово выбросились более 70 длинноплавниковых китов.

Как сообщают в морской службе спасения British Divers, им рассказали о произошедшем утром 11 июля. Прибывшие медики и спасатели обнаружили на пляже около 77 китов, которые пролежали на мели несколько часов. Лишь 12 из них были живы.

Животным оказали первую помощь, однако вскоре их пришлось подвергнуть эвтаназии. Спасатели объясняют это плохим состоянием китов и невозможностью вернуться в воду.

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"Их состояние ухудшилось из-за многих часов, проведенных на пляже, что привело к травмам от собственного веса и высокой вероятности того, что они наглотались воды во время прилива. Кроме того, песок невероятно мягкий, поэтому они еще глубже погрузились, когда их накрыл прилив. К сожалению, они не смогли самостоятельно подняться на поверхность", - сообщили в службе.

Шотландская программа по поиску морских животных (SMASS) попытается определить, что заставило китов выброситься на берег.

Исследования китов

Как известно, украинская станция "Академик Вернадский" с 2018 года занимается исследованием китообразных. Полярники постоянно делятся с читателями интересными фактами.

Ранее они сняли на видео прыжки китов, а также показали, как горбатые киты занимаются "spyhopping".

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