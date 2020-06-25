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Во Львовской области хотят проложить веломаршрут через медвежий приют

15:27, 25 июня 2020
Новости туризма
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Маршрут подойдет для новичков и туристов с детьми \ ЛОГА

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Как сообщило на странице в Facebook управление туризма и курортов Львовской ОГА, веломаршрут будет проложен на отрезке дороги Львов – Брюховичи – «Домажир». В Львовской ОГА планируют создать его таким, что подойдет и для новичков и велотуристов с детьми.

Идея проложить велодорожку через "Домажир" возникла,чтобы туристы имели возможность отдохнуть и одновременно сделать доброе дело, ведь каждый посетитель медвежьего приюта помогает его жителям. Ориентировочно, длина такого маршрута составит 20 км.

«Домажир» – это уникальный центр спасения и реабилитации бурых медведей \ ЛОГА

Медвежий приют «Домажир» – это уникальный центр спасения и реабилитации бурых медведей. Его создали при поддержке международного благотворительного фонда Four Paws. А расположен он в 15 км от Львова в природном заповеднике "Расточье". 

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