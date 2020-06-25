Во Львовской области хотят проложить веломаршрут через медвежий приют

Ориентировочно, длина такого маршрута составит 20 км.

Во Львовской области планируют обустроить новый велосипедный маршрут. Его хотят проложить через медвежий приют "Домажир".

Читайте такжеНа Львовщине обустроят туристический веломаршрут

Как сообщило на странице в Facebook управление туризма и курортов Львовской ОГА, веломаршрут будет проложен на отрезке дороги Львов – Брюховичи – «Домажир». В Львовской ОГА планируют создать его таким, что подойдет и для новичков и велотуристов с детьми.

Идея проложить велодорожку через "Домажир" возникла,чтобы туристы имели возможность отдохнуть и одновременно сделать доброе дело, ведь каждый посетитель медвежьего приюта помогает его жителям. Ориентировочно, длина такого маршрута составит 20 км.

Медвежий приют «Домажир» – это уникальный центр спасения и реабилитации бурых медведей. Его создали при поддержке международного благотворительного фонда Four Paws. А расположен он в 15 км от Львова в природном заповеднике "Расточье".

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.