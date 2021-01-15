В туристическом регионе Хатта построят канатную дорогу.

В местечке Хатта (принадлежит эмирату Дубай) появятся новые туристические достопримечательности. В их числе – 5,4-километровая канатная дорога на высоте 1300 м над уровнем моря.

Читайте такжеАбу-Даби открывается для международных туристовКанатная дорога позволит туристом прокатиться над живописным озером, между скалистых гор. Проекты входят в план укрепления статуса Хатты как популярной туристической локации, в первую очередь, в зимний период.

Кроме того, в разработке находится проект водопада с зонами отдыха для молодежи, передают russianemirates.com.

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Автор: УНИАН