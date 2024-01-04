Для обмана клиентов американец использовал схему с двойным бронированием жилья и фальшивыми отзывами.

В США задержали мошенника, подозреваемого в получении около 7 миллионов долларов путем обмана клиентов сервиса по бронированию жилья Airbnb в период с января 2018 года по ноябрь 2019 года.

Согласно ордеру на арест, полученному The Independent, мужчина по имени Шрей Гоэл и его сообщники использовали разные личности, чтобы дважды забронировать недвижимость и отказать клиентам в возмещении средств при отмене брони. Схема охватила почти 100 объектов недвижимости в разных штатах США и позволила мошенникам провести более 10 тысяч бронирований на Airbnb.

По данным следствия, преступники выставляли на Airbnb одно и то же жилье по несколько раз, а затем отдавали предпочтению клиенту, предложившиму саму высокую сумму за аренду. Остальным претендентам под фальшивыми предлогами, например, ссылаясь на форс-мажорную ситуацию, они отказывали в заранее оплаченном жилье и предлагали поселиться за ту же сумму в менее качественном. Если клиент на это не соглашался, ему все равно отказывали в возмещении средств.

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При этом Гоэл скрывал отрицательные отзывы, удаляя и повторно внося недвижимость на сайт, а также публиковал вводящие в заблуждение положительные отзывы. Также для реализации этой схемы он использовал фиктивные личности хозяев и несуществующие объекты недвижимости.

Также он ложно извещал платформу аренды Airbnb, якобы гость проживал в объекте недвижимости, что лишало последнего права на полный возврат средств в соответствии с политикой Airbnb.

В поле зрения правоохранительных органов Гоэл попал еще в 2019 году, когда медиа-компания Vice запустила расследование против него после того, как один из авторов издания счел подозрительным замену арендуемой недвижимости якобы из-за того, что изначальная была затоплена водой.

После того, как сюжет Vice стал вирусным, с журналистами связалось ФБР, а Airbnb пообещала перепроверить всю недвижимость на платформе и удалить связанные с Гоэлом акаунты.

Как сообщило Fox News, ордер на арест Гоэла был выдан 28 декабря. Он был арестован, а затем освобожден под залог. Дата суда еще не назначена, поскольку прокуратура все еще ведет расследование. На данный момент ему предъявлены обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и краже личных данных при отягчающих обстоятельствах.

Как сообщал УНИАН, ранее туристы показали ужасные фото, способные навсегда отобить желание арендовать жилье на Airbnb.

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