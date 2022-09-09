В компании заявили, что решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии.

На седьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину авиакомпания Air Moldova анонсировала возобновление авиарейсов в Москву.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Полеты будут возобновлены с 1 октября. Компания, пояснила, что приняла решение после многочисленных обращений граждан Молдовы, желающих вернуться домой.

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Кроме того, отметили в компании, решение о возобновлении полетов связано с требованиями пассажиров использовать билеты, приобретенные в период пандемии и после закрытия воздушного пространства в феврале.

"Эти обстоятельства повлекли за собой трудности, с которыми ежедневно сталкиваются сотни наших сограждан: необходимость повторной покупки билетов по завышенным ценам, более длительное время, потраченное в дороге, длительные и утомительные полеты с пересадкой. Особенно тяжелы поездки в случае неотложной медицинской помощи. Возобновление авиасообщения с Российской Федерацией – это ответ на требования наших соотечественников", - заявили в компании.

Война в Украине и ограничение полетов:

С конца февраля молдавские авиакомпании прекратили полеты в города России и не возобновили рейсы в этом направлении после частичного открытия воздушного пространства Молдовы.

Долететь из России в Молдову или назад можно было только с пересадкой в ​​стране за пределами ЕС, уточняет издание NewsMaker. Самые удобные аэропорты стыковки – Стамбул и Ереван. Турция и Армения не вводили санкции против российских авиакомпаний, туда по-прежнему летают российские самолеты.

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