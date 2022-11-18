Ранее в столице была установлена мини-скульптурка "Призрак Киева".

В Киеве на днях открыли 38-ю бронзовую минискульптурку художественного проекта "Шукай!", посвященную палянице – символу украинского гостеприимства и "народному" паролю, по которому определяют своих и чужих.

Как сообщается на странице проекта в Facebook, она установлена по адресу ул. Набережно-Крещатицкая, 1 на фасаде отеля Fairmont Grand Hotel Kyiv. Примета скульптурки: "Коснись меня и скажи: "Паляница!".

"Несмотря на мемы мы решили серьезно подойти к созданию этой мини-скульптурки. Советовались с этнографами относительно самой формы паляницы. Нам помогли подобрать орнамент рушника, присущий именно для Киевщины. И интересно было напомнить, что такое паляница. Я недавно встретила двух людей, которые думали, что это просто набор звуков, который трудно произнести оккупантам", – рассказала автор проекта "Шукай!" Юлия Бевзенко.

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Как отмечают авторы проекта, с этнографической точки зрения выбор кодового слова "паляница" вовсе не случаен. Гостей встречали с паляницей на рушнике. Рушник – это дорога и в то же время граница, которая разделяет своих и чужих. Чужой просто так не войдет в дом, а паляница была своеобразным пропуском.

В наши времена это кодовое слово заиграло новыми красками, объясняют авторы проекта: "Из-за фонетических особенностей слово "паляница" трудно произносить оккупантам... Когда враг вторгся на Киевщину и в столицу прорывались диверсионные группы, украинцы спрашивали подозрительных людей: скажи "паляниця"! У русских получалось произнести нечто подобное "поляніце". Пропагандисты на российском телевидении объясняли, что слово "поляніца" переводится как "клубника". Поэтому наш уникальный пароль стал еще и мемом, который высмеивает нелепость рашистской пропаганды".

Проект "Шукай" в Киеве: что известно

Разнообразные мини-скульптурки, посвященные знаковым для Киева событиям, персоналиям или символам, начали появляться на улицах столицы несколько лет назад. Впоследствии стало известно, что за проектом "Шукай" стоит экскурсовод Юлия Бевзенко, которая решила таким необычным образом рассказать историю Киева. Всего в столице насчитываются уже 38 таких скульптурок.

Уже после начала полномасштабного вторжения России в Украину в столице была установлена мини-скульптурка "Призрак Киева". Это собирательный образ пилотов 40-й бригады тактической авиации Воздушных сил ВСУ, которые защищают небо столицы, внезапно появляясь там, где их не ждут.

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