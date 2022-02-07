Соответствующие разрешения на рейсы с 9 февраля авиаперевозчик получил от Госавиаслужбы.

Самолеты авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) будут осуществлять рейсы из Киева в столицу Болгарии, город Софию.

Соответствующие разрешения авиаперевозчик получил от Госавиаслужбы.

Согласно приказу Госавиаслужбы, МАУ разрешается выполнять полеты по маршруту Киев-София с частотой 7 рейсов в неделю, начиная с 9 февраля 2022 года.

Как сообщал УНИАН, ранее МАУ получила разрешения на выполнение рейсов из Киева в итальянский город Ольбия, что на острове Сардиния, начиная с 1 февраля 2022 года.

Читайте такжеУкраина разрешила летние чартеры к новым курортам Египта и ТурцииТакже авиакомпания анонсировала перезагрузку ряда маршрутов и запуск новых направлений в рамках летнего сезона-2022.

Авиакомпания МАУ: справка

Перевозчик "Международные авиалинии Украины" (МАУ) основан в 1992 году. Осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки, СНГ и США, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров. Базовым аэропортом МАУ является международный аэропорт Киева "Борисполь".

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