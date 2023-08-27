Женщина решила переехать из съемной квартиры и предпочла жить в поездах, поскольку это было дешевле, и ей нравилась свобода, которую это давало.

Стоимость жизни находится на рекордно высоком уровне, становится все сложнее планировать бюджет на месяц, и арендаторы слишком хорошо с этим знакомы, поскольку цена на аренду жилья стремительно растут. Но одна женщина призналась, что жила в поезде, поскольку в то время ей это обходилось дешевле, чем аренда недвижимости.

После ссоры с домовладельцем жительница Германии Леони Мюллер решила вести кочевой образ жизни и проводить все время в поездах, и это вышло дешевле, чем аренда. Студентка купила годовой проездной почти за 350 евро, что означало, что она могла сесть на любой поезд в Германии, пишет Mirror.

Учась в поездах и моя волосы в раковинах вагонов, Леони любила свой образ жизни и утверждала, что чувствовала себя так, словно "всегда была в отпуске". Зная, что она не хочет жить в своей прежней квартире, она начала жить в поезде еще в 2015 году, пока училась.

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"Я действительно чувствую себя как дома в поездах и могу посетить гораздо больше городов и увидеть друзей, это как будто постоянно находиться в отпуске. В поездах всегда есть чем заняться. Я хочу вдохновить людей задуматься о своих привычках и вещах, которые они считают нормальными", - сказала она.

Живя и путешествуя налегке, у нее с собой был только рюкзак с самой необходимой одеждой, планшетный компьютер и сумка с предметами гигиены. Она рассказала, что некоторые из ее друзей не были уверены в ее решении.

"Большинству моих друзей эта идея очень нравится, хотя некоторые считают ее довольно авантюрной, а другие отреагировали более негативно: они чувствуют себя оскорбленными тем фактом, что я ставлю под сомнение обычный образ жизни", - рассказала Леоне.

После окончания учебы в 2020 году она отказалась от жизни на рельсах и вместо этого решила жить на колесах. Она превратила VW Crafter 2015 года в крошечный дом и ни о чем не жалеет.

"Я буду заниматься этим до тех пор, пока мне нравится, и у меня нет плана относительно того, чем я могу заняться когда-нибудь позже. Я ни разу не просыпаюсь с мыслью: в настоящей квартире ночь была бы комфортнее", - говорит женщина.

Другие новости о Германии

Как сообщал УНИАН, новое исследование назвало Германию худшим местом для проживания экспатов, которые переезжают в страну как специалисты из-за работы. В частности, почти каждый шестой из опрошенных считает, что в Германии трудно найти жилье, в то время как более половины считают, что его трудно себе позволить.

Как поясняют эксперты, в Германии очень высокий процент арендаторов, и только 50% немцев владеют собственным жильем. Потому рынок аренды может быть очень конкурентным, особенно в крупных городах страны.

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