Эксперт по путешествиям Сара Маршалл уверяет, что некоторые европейские города в дождь кажутся еще более уютными и очаровательными.

Можно идеально выбрать время для посещения города вашей мечты – так, чтобы там было комфортно по температуре, доступно по цене и не слишком много людей. Но внезапно налетевшие ливни могут испортить вам всю поездку, особенно если на отдых у вас всего пару дней.

В то же время, опытный эксперт по путешествиям Сара Маршалл в своем материале для The Independent назвала четыре уютных города Европы, где дождь совсем не испортит ваш отдых.

"Вполне возможно наслаждаться отдыхом, когда небо унылое и серое. В зимние месяцы, когда дни короче, многие города Европы продолжают сиять. На самом деле, некоторые из них даже более привлекательны. Устраивайтесь поудобнее в уютных пабах и кафе или исследуйте прекрасные музеи, не испытывая гнетущего чувства вины за то, что вы не находитесь на открытом воздухе", – пишет Сара.

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1. Амстердам, Нидерланды. Путешественница отмечает, что даже в самые пасмурные яркие дни огни мерцают вдоль многочисленных каналов, пересекающих голландскую столицу.

"Укутайтесь в теплое пальто, чтобы прогуляться по берегам, или запрыгните в крытую лодку и прокатитесь по живописным местам. Когда холод станет невыносимым, найдите утешение в одном из исторических "коричневых кафе" города, названных так из-за их деревянных, тускло освещенных интерьеров. Эти исторические пабы подают местное пиво, открыты до часу ночи и воплощают gezelligheid – голландский эквивалент hygge", – говорит она.

Тем же, кто предпочитает более культурный отдых, Сара советует отправиться в один из многочисленных музеев города, многие из которых удобно сгруппированы вокруг Museumplein: "Проведите часы, любуясь работами голландских мастеров в большом Рейксмузеуме, где "Ночной дозор" Рембрандта доминирует на одной из стен, или найдите такие шедевры, как "Подсолнухи" и "Едоки картофеля" в близлежащем музее Ван Гога".

Что еще посмотреть в Амстердаме, читайте в нашем большом материале.

2. Будапешт, Венгрия. Путешественница отмечает, что хотя Венгрия и не имеет выхода к морю, она богата водой из более чем 1300 термальных источников, а в столице, также известной как "город спа", можно найти множество купален. Богатые цинком и магнием воды используются для лечения уже более 2000 лет, а их согревающие свойства являются идеальным средством от недугов, вызванных плохой погодой.

"Расслабьтесь и побалуйте себя лечебными водами купален Сечени, одного из крупнейших комплексов на континенте, включающего 15 крытых ванн и три открытых бассейна, окруженных архитектурой необарокко. Другие варианты включают Рудаш, рядом с Будайской крепостью, и богато украшенные термальные ванны Геллерт", – рассказывает Сара.

После купания она также советует согреться выпечкой в ​​одной из больших городских кофеен 19 века, например, New York Café, или же отправиться за местными деликатесами в Большой крытый рынок.

Что еще посмотреть в Будапеште, читайте в нашем большом материале.

3. Вена, Австрия. Сара напоминает, что австрийская столица славится своими роскошными музеями искусства и богатой культурой кофеен. "С тех пор как турки оставили первые кофейные зерна после осады Вены в 1683 году, черное золото стало твердой валютой, породив множество элегантных кафе с мраморными и зеркальными стенами на протяжении веков. Полюбуйтесь интерьерами в стиле рококо в Demel на Кольмаркте и ахните от фирменного торта с абрикосовым наполнителем, который подают в Café Sacher", – советует она.

Тем временем, прекрасные произведения искусства эксперт советует искать в Художественно-историческом музее, а не менее впечатляющие научные коллекции – в Музее естественной истории. Также стоит обратить внимание на комплекс дворца Хофбург, музей Сиси и парад знаменитых липицианских жеребцов в Испанской школе верховой езды.

4. Эдинбург, Шотландия. "Этот пропитанный историей город, над которым возвышается 900-летний замок на вершине холма, кажется еще более атмосферным в темные дни. Поднимитесь на Castle Rock, чтобы посетить одно из старейших укреплений в Европе, и полюбуйтесь одним из самых красивых горизонтов на континенте, способным сиять даже в плохую погоду. Если начнется дождь, отправляйтесь в помещение, чтобы увидеть королевские драгоценности и королевские апартаменты", – рассказывает Сара.

Тем временем, в других частях города она советует исследовать сеть подземных хранилищ и узких переулков, идеально подходящих для уединенного исследования.

Ну а после прогулок стоит обязательно заглянуть в один из местных традиционных пабов: "Привыкшие жить в холодных условиях, шотландцы хорошо известны своим теплым гостеприимством. Устройтесь поудобнее в уютных пабах, таких как Hector’s на улице Динхо. Чтобы по-настоящему узнать о национальном напитке Шотландии, закажите экскурсию и дегустацию в The Scotch Whisky Experience", – добавляет путешественница.

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