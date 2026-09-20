Лучшую пиццерию мира выбрали не в Италии: победитель начинал с фургона

Международные эксперты обнародовали рейтинг лучших заведений.

Главный кубок престижного мирового рейтинга сенсационно уехал из Италии в другую европейскую страну, оставив неаполитанских поваров позади. Об этом сообщает издание Libertatea со ссылкой на официальные результаты премии 50 Top Pizza.

Праздник проходил в самом Неаполе, но триумфатором стал Лондон. Лучшей в мире признали пиццерию Napoli on the Road, которую создал мастер Микеле Паскарелла.

История этого бизнеса началась ещё десять лет назад с обычного трёхколёсного мотофургона, из которого продавали пиццу на местных фермерских ярмарках. Сейчас это уже сеть уютных заведений в лучших районах британской столицы.

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Сам Паскарелла в 2023 году получил звание лучшего пиццайоло планеты. Его заведение последние три года возглавляло европейский топ, а теперь поднялось на вершину мирового.

Второе место отдали прошлогоднему чемпиону – заведению Una Pizza Napoletana из Нью-Йорка. Там шеф Энтони Манджиери сам скатывает каждый шарик теста и выпекает пиццу в печи. Работает он только три дня в неделю, меню крошечное, а свободные места люди разбирают за пару минут.

Италия хоть и потеряла главный приз, по количеству заведений всё равно впереди. Из 100 отмеченных пиццерий из 36 стран 31 расположена в Италии. На втором месте США с 22 заведениями. Среди городов лидирует Нью-Йорк с семью пиццериями в списке, за ним идут Неаполь (шесть) и Сан-Паулу (пять).

В первую десятку мирового топа также попали миланская Confine, I Masanielli из Казерты, Seu Pizza Illuminati из Рима, калифорнийские Pizzeria Sei и Tony's Pizza Napoletana, а ещё пиццерии из Бразилии, Японии и Испании.

На церемонии вручили и отдельные награды:

Пиццайоло года стал Дэниел Семрани из сиднейского ресторана Gigi's.

"Пиццей года" назвали Pomodori из сан-паулского QT Pizza Bar.

Ещё одну награду получил Лондон: заведение 50 Kalò признали лучшим по жареной пицце.

Лучший ресторан мира

По версии Tripadvisor, первое место занял аргентинский Fogón Asado из Буэнос-Айреса, где стейки асадо готовят на открытом огне прямо на глазах у гостей. При этом тех, кто желает попробовать стейки в этом заведении, предупреждают, что количество мест там ограничено, поэтому рекомендуется бронировать столики заранее.

Второе место занял сингапурский KOMA Singapore, а третье – The Rhythms Restaurant из вьетнамского Ханоя.

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