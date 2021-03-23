Также компания не будет ограничивать посадку и высадку в Киевской, Сумской и Одесской областях.

Акционерная компания "Укрзализныця" не будет ограничивать высадку и посадку в поезда в Киеве, а также В Киевской, Сумской и Одесской областях.

Читайте такжеВ Киеве могут вернуть проезд в транспорте по спецпропускамОб этом сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что, согласно протоколам решений внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не установлено специальных ограничений на высадку и посадку пассажиров в столице и в этих областях.

"Это означает, что перечень областей, в которых действуют ограничения для пассажиров железной дороги, остается неизменным - Ивано-Франковская, Черновицкая, Житомирская и Закарпатская", - сказано в сообщении.

Согласно сообщению, продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка, будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит МЗ регионы исключить из перечня "красных" зон.

"Сейчас "Укрзализныця" вместе с местными ОГА, Мининфраструктуры и Минздравом готовит представление на назначение специальных рейсов в указанные регионы", - сообщила пресс-служба.

Что этому предшествовало

Вчера, 22 марта, Кабинет министров постановил, что региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в областях "красной зоны" самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и железной дороге.

Также вчера "Укрзализныця" сообщила, что будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в "красных" зонах епіднебезпеки исключительно по решению государственных или региональных комиссий.

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Автор: Павел Степанец