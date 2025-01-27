В городе есть прекрасный 12-километровый участок белого песчаного пляжа.

Ламу - спокойный остров в Индийском океане, на котором находится одноименный старый город, являющийся объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как пишет Daily Express, очаровательный город, населенный более семисот лет, переносит вас назад во времени, поскольку он сохранил свою культуру и традиции на протяжении веков.

Отмечается, что посетители могут увидеть, как культурные явления со всего мира повлияли на архитектуру Ламу, всего лишь взглянув на город. В этом мирном городе есть прекрасный 12-километровый участок белого песчаного пляжа, где можно отдохнуть, поплавать или заняться сноркелингом у кораллового рифа.

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"Несмотря на всю свою красоту, Ламу остается скрытой жемчужиной Африки. Однако, учитывая количество развлечений в городе и на острове, это может скоро измениться", - сказано в статье.

Остров уже становится популярным местом для туристов, а его ежегодный культурный фестиваль привлекает людей из Кении и со всего мира. Культурный фестиваль Ламу проходит каждый ноябрь, чествуя традиции и культуру в течение трех дней.

Генеральный директор Совета по туризму Кении Джун Чепкемей сказал:

"Фестиваль Ламу - это главное событие, которое неизменно привлекает тысячи посетителей в прибрежный регион Кении. Его значение как культурного символа неоспоримо, поскольку он неизменно привлекает десятки тысяч посетителей ежегодно из различных ключевых рынков. Это свидетельствует о привлекательности побережья не только для пляжного отдыха, но и для уникального культурного погружения и опыта в наследии, истории и традициях Ламу".

Инетерестно, что фестиваль демонстрирует наследие острова через традиционные танцы, выставки изделий ручной работы и соревнования как на суше, так и на воде. На нем также представлены поэзия суахили, гонки на ослах и доу, а также роспись хной, что дает посетителям возможность погрузиться и приобщиться к красоте и богатой культуре острова.

Новости туризма

Расположенная между городами французской Ривьеры Ниццей и Каннами, деревня Эз спрятана от мира. Несмотря на то, что она находится в одном из самых популярных туристических мест Европы, посещение этого места похоже на путешествие во времени.

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