Париж, несмотря на длительные беспорядки, возглавил топ самых популярных туристических направлений в мире на лето 2023.

Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала главные туристические тренды на июнь-август 2023 года.

В свежем отчете компании представлены как основные тенденции предстоящего сезона, так и данные о спросе на платформе Tripadvisor по конкретным странам и результаты последнего исследования мнений путешественников из Австралии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.

Топ-5 туристических трендов на лето 2023

1. Большинство путешественников планируют летние поездки. Следующие три месяца обещают быть чрезвычайно загруженным периодом для путешествий по всему миру: более трех четвертей опрошенных (78%) планируют поездки на отдых в период с июня по август. Самым активным сообществом путешественников оказался Сингапур: 84% планируют поездку летом.

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2. Большинство потратит больше, чем в прошлом году. Более половины опрошенных (55%) потратят больше на путешествия по сравнению с тем же периодом прошлого года, а около трети (37%) рассчитывают потратить примерно столько же, всего 7% планируют тратить меньше. При этом около двух пятых (41%) будут совершать более короткие поездки, а треть (31%) совершат меньше поездок, учитывая сложную экономическую ситуацию.

3. Сити-брейки остаются популярными. В то время как пляжные направления занимают видное место в списке лучших направлений для отдыха, именно крупные города мира будут по-прежнему доминировать в туристическом спросе в период с июня по август. Согласно данным сайта Tripadvisor, Париж, Лондон и Рим входят в тройку самых популярных международных направлений для путешествий летом 2023 года.

4. Молодые путешественники решительно настроены на этот сезон. Миллениалы (1981-1996 года рождения), скорее всего, будут путешествовать в предстоящем сезоне больше по сравнению с другими возрастными группами. В то же время, именно более молодые респонденты (поколение Z и миллениалы) также чаще меняют планы относительно предстоящих поездок из-за макроэкономических факторов по сравнению с более старшими группами (в среднем 49% против 31%).

5. Отпускники в поисках новых впечатлений. Более половины респондентов (56%) забронировали или планируют заказать различные активности и мероприятия в поездке. Около трех четвертей из них бронируют свои мероприятия до начала поездки, а пятая часть (20%) бронирует за четыре или более недель до поездки. Путешественники из поколения Z (1997-2012 года рождения) и миллениалы чаще заранее бронируют развлечения, чем представители старших возрастных групп (в среднем 68% против 41%).

"Поскольку этим летом так много людей хотят путешествовать, раннее планирование и бронирование жизненно важны для обеспечения лучших вариантов размещения, рейсов и впечатлений. Поскольку многие потребители осознают стоимость в текущих условиях, небольшая гибкость в процессе планирования может помочь снизить стоимость их поездок. Например, когда мы смотрим на самые популярные международные направления в течение следующих трех месяцев, цены на отели в Париже самые низкие в течение недели с 19 по 25 июня, а период с 28 августа по 3 сентября – самая доступная неделя для посещения Лондона", – рассказала старший аналитик по исследованиям и аналитике в Tripadvisor Элис Йонг.

Топ-10 самых популярных туристических направлений в мире на лето 2023

1. Париж (Франция).

2. Лондон (Великобритания).

3. Рим (Италия).

4. Канкун (Мексика).

5. Барселона (Испания).

6. Нью-Йорк (США).

7. Анталия (Турция).

8. Пунта-Кана (Карибы).

9. Орландо (США).

10. Амстердам (Нидерланды).

Примечательно, что у туристов не отбили желание ехать в Париж даже длительные забастовки, уличные протесты и серьезные беспорядки, вызванные скандальной пенсионной реформой в стране.

Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты предупредили, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений. В связи с этим они дали несколько полезных советов, как избежать хаоса в аэропортах этим летом.

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