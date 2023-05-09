Крупнейшая в мире платформа для путешественников TripAdvisor назвала главные туристические тренды на июнь-август 2023 года.
- Топ-5 туристических трендов на лето 2023
- Топ-10 самых популярных туристических направлений в мире на лето 2023
В свежем отчете компании представлены как основные тенденции предстоящего сезона, так и данные о спросе на платформе Tripadvisor по конкретным странам и результаты последнего исследования мнений путешественников из Австралии, Японии, Сингапура, Великобритании и США.
Топ-5 туристических трендов на лето 2023
1. Большинство путешественников планируют летние поездки. Следующие три месяца обещают быть чрезвычайно загруженным периодом для путешествий по всему миру: более трех четвертей опрошенных (78%) планируют поездки на отдых в период с июня по август. Самым активным сообществом путешественников оказался Сингапур: 84% планируют поездку летом.
2. Большинство потратит больше, чем в прошлом году. Более половины опрошенных (55%) потратят больше на путешествия по сравнению с тем же периодом прошлого года, а около трети (37%) рассчитывают потратить примерно столько же, всего 7% планируют тратить меньше. При этом около двух пятых (41%) будут совершать более короткие поездки, а треть (31%) совершат меньше поездок, учитывая сложную экономическую ситуацию.
3. Сити-брейки остаются популярными. В то время как пляжные направления занимают видное место в списке лучших направлений для отдыха, именно крупные города мира будут по-прежнему доминировать в туристическом спросе в период с июня по август. Согласно данным сайта Tripadvisor, Париж, Лондон и Рим входят в тройку самых популярных международных направлений для путешествий летом 2023 года.
4. Молодые путешественники решительно настроены на этот сезон. Миллениалы (1981-1996 года рождения), скорее всего, будут путешествовать в предстоящем сезоне больше по сравнению с другими возрастными группами. В то же время, именно более молодые респонденты (поколение Z и миллениалы) также чаще меняют планы относительно предстоящих поездок из-за макроэкономических факторов по сравнению с более старшими группами (в среднем 49% против 31%).
5. Отпускники в поисках новых впечатлений. Более половины респондентов (56%) забронировали или планируют заказать различные активности и мероприятия в поездке. Около трех четвертей из них бронируют свои мероприятия до начала поездки, а пятая часть (20%) бронирует за четыре или более недель до поездки. Путешественники из поколения Z (1997-2012 года рождения) и миллениалы чаще заранее бронируют развлечения, чем представители старших возрастных групп (в среднем 68% против 41%).
"Поскольку этим летом так много людей хотят путешествовать, раннее планирование и бронирование жизненно важны для обеспечения лучших вариантов размещения, рейсов и впечатлений. Поскольку многие потребители осознают стоимость в текущих условиях, небольшая гибкость в процессе планирования может помочь снизить стоимость их поездок. Например, когда мы смотрим на самые популярные международные направления в течение следующих трех месяцев, цены на отели в Париже самые низкие в течение недели с 19 по 25 июня, а период с 28 августа по 3 сентября – самая доступная неделя для посещения Лондона", – рассказала старший аналитик по исследованиям и аналитике в Tripadvisor Элис Йонг.
Топ-10 самых популярных туристических направлений в мире на лето 2023
1. Париж (Франция).
2. Лондон (Великобритания).
3. Рим (Италия).
4. Канкун (Мексика).
5. Барселона (Испания).
6. Нью-Йорк (США).
7. Анталия (Турция).
8. Пунта-Кана (Карибы).
9. Орландо (США).
10. Амстердам (Нидерланды).
Примечательно, что у туристов не отбили желание ехать в Париж даже длительные забастовки, уличные протесты и серьезные беспорядки, вызванные скандальной пенсионной реформой в стране.
Как сообщал УНИАН, ранее туристические эксперты предупредили, что предстоящий летний сезон станет одним из самых загруженных за всю историю наблюдений. В связи с этим они дали несколько полезных советов, как избежать хаоса в аэропортах этим летом.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Лучше этим летом туда не ехать: названы самые переполненные туристами направления
- Готовьтесь к толпам: названы самые популярные туристические направления в мире этим летом
- Названы самые дешевые курорты Средиземноморья летом 2023 года
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.