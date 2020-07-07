Кулеба назвал 23 страны, которые сейчас открыты для украинских туристов

Эти 23 страны включают те государства, куда нужна виза и где действуют определенные карантинные ограничения.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал страны, которые на сегодня открыты для путешествий украинских туристов.

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Как передает корреспондент УНИАН, во время онлайн-брифинга он отметил, что на сегодня для украинцев открыты 23 страны.

«Эти 23 страны включают те государства, куда нужна виза и где действуют определенные карантинные ограничения. Это Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея. Это такие наиболее популярные направления», - отметил глава МИД.

«Остальные страны не менее прекрасны, но менее привлекательны для украинских путешественников – Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Бурунди, Сейшельские острова», - заявил он.

Ранее в МИД обнародовали инструкцию для украинцев, которые планируют путешествия.

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