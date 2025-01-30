Эти города имеют свой особый шарм и неповторимую историю.

Старая Европа имеет свой особый шарм. Согласитесь, нет ничего лучше, чем посидеть за чашечкой кофе на площади, окруженной старинными зданиями, имеющими многовековую историю, прогуляться по узким улочкам или затеряться в потайных ходах замка.

С приближением весны настало время задуматься о том, куда же отправиться, когда погода снова станет теплой. Если вы хотите насладиться городом без толп на улицах, есть несколько направлений, которые стоит посетить, пишет Travel Off Path.

Гданьск, Польша

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Расположенный на польском побережье Балтийского моря, Гданьск – колоритный портовый город, наиболее известный фасадами в стиле северного маньеризма. Эти здания с витиеватыми мотивами, монументальным собором из красного кирпича, несут в себе богатую историю – кое-где со времен Средневековья.

Старый город с множеством достопримечательностей, разбросанных по его улицам, точно не оставит вас равнодушными. Улочки Гданьска с уютными кофейнями, с термометром Фаренгейта (если вы не знали, изобретатель шкалы Фаренгейта родом из Гданьска) и лучше всего сохранившимся в Европе средневековым краном надолго останутся в вашем сердце.

Поскольку погода к тому времени, скорее всего, улучшится, весна – идеальное время для прогулки на лодке по Мотлаве. Эта река прорезает сердце Гданьска, вплоть до Вестерплатте, где официально началась Вторая мировая война.

Руан, Франция

Всего в часе езды к северу от Парижа расположен город Руан. До него легко добраться благодаря множеству поездов. Руан не настолько оживленный, как французская столица.

Представьте себе фахверковые здания всех возможных цветов, настолько узкие пешеходные дорожки, что диву даешься, как когда-то здесь был оживленный торговый центр, и вздымающийся ввысь готический собор, затмевающий всемирно известный миланский Дуомо. К тому же, в Руане есть невероятно красивые астрономические часы.

Кстати, местная площадь Вье-Марше – это именно то место, где Жанна д'Арк была сожжена на костре.

Брно, Чехия

Прага – популярное среди туристов направление, поэтому почему бы не посетить гораздо более необычный, но не менее привлекательный город Брно?

Это второй по величине город в Чехии, и он имеет величественный исторический центр, наполненный памятниками средневековья и эпохи Возрождения: от замка Шпильберк 13-го века, гордо возвышающегося на стратегической вершине горы, до собора святых Петра и Павла с двумя шпилями.

А костел Святого Иакова, лежащий под городом, является ответом Брно Парижским катакомбам, где в лабиринте хранятся тщательно упорядоченные останки более 50 000 человек.

Вильнюс, Литва

Столица Литвы, Вильнюс – спокойный город среднего размера, который выглядит так, будто его вырезали из детской сказки.

Но это не единственная "изюминка" Литвы. Вы можете подумать, что Ватикан – единственная в Европе страна в пределах столицы, но это потому, что вы никогда не слышали об Ужупис. Это район, который провозгласил свою независимость от остального Вильнюса в 1997 году – там сделали это в шутку, и это не имеет никакого практического эффекта. Однако Ужупис и действительно живет по-своему.

Там процветает хиппи-сцена – гораздо более либеральная, чем в других частях в основном консервативного Вильнюса. Там есть множество пабов, которые посещает молодежь. Более того, в Ужуписе даже есть конституция из 38 статей, с такими пунктами, как "человек имеет право лениться или ничего не делать", и "собака имеет право быть собакой".

В Европу на уикенд: куда поехать

В Европе можно найти отдых на любой вкус: от загорания на пляже до поездки на уикенд. Если вы ищете, где провести выходные, эксперты советуют обратить внимание на Люксембург. Это крошечное государство на границе с Бельгией, Германией и Францией с единственным одноименным городом поражает гостей старинной архитектурой и густыми лесами вокруг.

Также можете посетить Любляну в Словении. Этот город хоть и небольшой, но может многое предложить туристам – от средневековой крепости до катания на велосипедах по лесистым холмам.

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