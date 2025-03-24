Анжела Бачевская

В целом из списка 30 "самых счастливых пляжей" 24 находятся в Европе.

День, проведенный на золотом песке пляжа, под шум волн, вызвал бы улыбку почти у каждого. Но недавнее новое исследование определило список "счастливых" пляжей, которые приносят туристам больше всего радости.

Как пишет Express, лондонское туристическое агентство CV Villas придумало крайне оригинальный метод для составления рейтинга самых счастливых пляжей мира, используя технологию распознавания лиц для сканирования тысяч фотографий в Instagram. На самых счастливых пляжах мира было больше всего улыбок в сети. Испания возглавила пьедестал, при этом два ее пляжа вошли в призовую тройку.

Пляж Ситжеса (Испания), который находится всего в 25 милях от Барселоны (40 минут езды), занял первое место с почти идеальным "баллом счастья на пляже" 98,42.

Видео дня

Известный своим золотистым песком, живописной набережной с пальмами, 300 солнечными днями и оживленным сочетанием ресторанов и баров, Ситжес является фаворитом как среди местных жителей, так и среди туристов. Это одно из лучших мест для однодневной поездки, чтобы сбежать от хаоса столицы.

На втором месте - пляж Фалезия в Албуфейре, Португалия. По словам редактора Time Out Travel Грейс Бирд: "Если бы на Марсе был пляж, он выглядел бы как Прайя-да-Фалезия на закате".

На третьем месте находится еще один испанский "счастливый пляж" - Порт-де-Сольер, расположенный на северо-западном побережье Майорки.

Также в списке самых счастливых – на 11 месте - еще один испанский пляж - Кала Прегонда на севере Менорки, известный своим красновато-золотистым песком и кристально чистой водой.

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Португалия в общей сложности занимает четыре позиции в топ-30 самых счастливых пляжей. Однако она уступает Греции, которая заняла первое место по количеству появлений в рейтинге – целых восемь мест.

В целом Европа доминирует в топ-30, заняв впечатляющие 24 места.

Вот полный список из 30 самых "счастливых" пляжей мира

Пляж Сиджес, Испания Пляж Фалесия, Португалия Пляж Порт-де-Сольер, Испания Россили Бэй, Уэльс Касвелл Бэй, Уэльс Пляж Саблет, Франция Пляж Дона Ана, Португалия Пляж Вале-де-Сентеанес, Португалия Пляж Элафониси, Греция Ай Хелис, Греция Кала Прегонда, Испания Пляж Дельфинес, Мексика Пляж Параисо, Португалия Пляж Лас-Поситас, Перу Пляж Монгонисси, Греция Кэннон-Бич, США Агиос Георгиос Пагон, Греция Пляж Миртос, Греция Ким Бэй, Ирландия Пляж Глифада, Греция Пляж Сиеста-Ки, США Песколузе (Мальдивы-дель-Саленто), Италия Каламитси, Греция Пляж Мирисса, Шри-Ланка Пляж Капутас, Турция Пляж Трун, Шотландия Порто Кацики, Греция

Как писал УНИАН, согласно свежему рейтингу Travelers' Choice Awards 2025 от Tripadvisor, лучшим для пляжного отдыха в этом году является пляж Элафониси на греческом острове Крит.

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